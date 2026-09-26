フィリピン・ボホール島の保護区で、木にしがみつくフィリピンメガネザル＝2026年7月（共同）

大きな目に手のひらサイズの体。「ターシャ」と呼ばれるメガネザルはフィリピンの豊かな森を象徴する動物だ。中部ボホール島が有名な生息地だが、フィリピン大ディリマン校の研究で、これまで知られていたよりも、ずっと生息域が広いことが分かった。全国7千の島を対象に、2人の若手研究者が交流サイト（SNS）をフル活用して調べた。（共同通信マニラ支局＝菊池太典）

固有種のフィリピンメガネザルは体長十数センチと小さい上に夜行性。注意深く探さないと確認が難しく、生態の多くは謎だ。国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストで「準絶滅危惧種」とされている。

IUCNが生息地として示してきたのは、全国82州のうち中部と南部にある14州だ。大学院生のシメオン・ベハールさん（30）ら2人が、フェイスブックで2006年以降の千を超える投稿を確認したところ、中部以南の29州で目撃情報があった。

レイテ島の北側は目撃が多く、ボホール島の保護区に匹敵するほど生息密度が高い森がありそうなことも突き止めた。

ベハールさんは「この国のフェイスブック人気のおかげで調査がうまくいった」と明かす。フィリピンは人口の8割超がユーザーとの推計もあるほどの「フェイスブック大国」。サイトには連日、全国から投稿された膨大な情報が蓄積されていく。研究員のマリア・タベタさん（25）と協力し、その中からターシャに関する情報を集め、写真の投稿場所を分析した。

調査の結果、ターシャの保護が十分でないことも明らかになった。

「エコツーリズム」が売りのボホール島では環境天然資源省や地元政府が、ターシャがすむ森の管理を強化。観光客に開放された保護区でも音でストレスを与えないよう小声で話すルールが設けられるなど、保護意識は高まってきている。

だが「投稿写真の中には、かごに入れられたり、ひもでつながれたりしたターシャが写っているものがあった」とベハールさん。ターシャにとって主な脅威の一つはペット目的の違法売買だ。監視の目が届いていない場所では密猟が行われているもようだ。

2人はフェイスブックに調査専用ページを開設している。「資金や協力してくれる学生を集められれば研究規模を拡大する」という。

マニラのフィリピン大ディリマン校で、フィリピンメガネザルの研究について語るシメオン・ベハールさん（手前）とマリア・タベタさん＝2026年1月（共同）

フィリピン・ボホール島の保護区で、こちらを見つめるフィリピンメガネザル＝2026年7月（共同）

フィリピン・ボホール島の保護区に生息するフィリピンメガネザル＝2026年7月（共同）

フィリピン・ボホール島の保護区で、フィリピンメガネザルを撮影する観光客ら＝2026年7月（共同）