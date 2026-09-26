2026年「面白かった夏ドラマ」ランキング 第1位は松村北斗主演作！
7月にスタートした2026年夏ドラマが続々とフィナーレを迎えている。今回クランクイン！編集部では、2026年7月～9月にかけて放送された「夏ドラマ」から、「面白かった作品」をアンケート調査。第1位に輝いたのは、SixTONES・松村北斗が主演した『告白－25年目の秘密－』（日本テレビ系）だった。2位以下にダブルスコアをつけてのトップとなった。
【写真】2026年「面白かった夏ドラマ」ランキングTOP10フォトギャラリーでチェック！
今回の結果は、クランクイン！が2026年9月17日～21日の5日間、7月にスタートした夏ドラマの作品の中から、読者が「面白かった」と思った作品についてアンケートを実施し、集計したもの。投票は1人につき3票まで。5935名から回答があった。
『告白－25年目の秘密－』は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。主人公・雪村爽太は、幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間、片思いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか--。その裏には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。
投票者からは「純粋すぎる爽太さんの気持ちに最初はえ？！と思うことが多かったけど、ラストに向かうところからぎゅーっと心が痛くなる感じになって、すごいなーと」「雪村くんの狂気と純愛のバランスが絶妙で、毎週面白かった！麻里子さんが鈍感で可愛いし友也もいい奴で最新話は泣けました」「最初と最後でこんなに主役への感情が変わるのが面白い！」「最初はストーカー物のサスペンス？と思っていたが、松村北斗さんの演じる爽太役の細やかな演技に魅了された」といった声が寄せられ、松村の繊細な演技力で生まれる絶妙な純愛と狂気のバランスに惹きつけられた視聴者が少なくなかった。
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今回の結果は、クランクイン！が2026年9月17日～21日の5日間、7月にスタートした夏ドラマの作品の中から、読者が「面白かった」と思った作品についてアンケートを実施し、集計したもの。投票は1人につき3票まで。5935名から回答があった。
投票者からは「純粋すぎる爽太さんの気持ちに最初はえ？！と思うことが多かったけど、ラストに向かうところからぎゅーっと心が痛くなる感じになって、すごいなーと」「雪村くんの狂気と純愛のバランスが絶妙で、毎週面白かった！麻里子さんが鈍感で可愛いし友也もいい奴で最新話は泣けました」「最初と最後でこんなに主役への感情が変わるのが面白い！」「最初はストーカー物のサスペンス？と思っていたが、松村北斗さんの演じる爽太役の細やかな演技に魅了された」といった声が寄せられ、松村の繊細な演技力で生まれる絶妙な純愛と狂気のバランスに惹きつけられた視聴者が少なくなかった。