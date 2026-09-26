15歳で世界に挑戦を始めた小椋藍選手を取材し続けているライター・遠藤智がライダーの本音をリポートします。

8月中旬のトレーニング中に左手親指中手骨を骨折し、第15戦オーストリアGPが復帰戦となった小椋藍選手。予選5位、スプリント4位、そして決勝でも4位。けが明けの大会で「もう少し苦戦するのでは」という周囲の憶測を吹き飛ばす快走の連続となりました。

日曜日の決勝レースは28周の長丁場。このレースで藍選手は、優勝したペドロ・アコスタ選手(KTM)から2.139秒差。2位のホルヘ・マルティン選手、3位のマルコ・ベッツェッキ選手は藍選手と同じマシンに乗るアプリリア勢ですが、この2人との差もわずか1秒でした。

復帰戦で4位フィニッシュという大きな手応えを得たレースでしたが、「やっぱり、あれですよね。ああいうレースをすると(表彰台まで)もうちょっとだったから、ここが良ければ行けたのかな、とか、自分もそうだけど、チームもそういうことを考えちゃうので…」と、レース直後に感じたもどかしさも振り返ってくれました。

決勝レースでスプリントよりトップ3とのタイム差を縮められた要因は、スプリントでロスしていたいくつかのコーナリングを改善できたこと。しかし、ハードブレーキングが必要となる区間でわずかに遅れを取ったことが、トップ3に届かなかった要因となりました。

とはいえ、左手親指中手骨骨折で2大会を欠場し、およそ1か月ぶりにMotoGPマシンを操るライダーとは思えない素晴らしい走りを披露しただけに、1週間あくインターバルで行われる日本GPに向けて期待する日本のレースファンを沸かせました。

昨年の日本GPは、2週間前に行われたサンマリノGPで時速260kmのスピードで転倒。この転倒で藍選手は右手甲の骨挫傷などのけがを抱えながらも、わずか1週間あまりのインターバルでホームの日本GPに挑みました。しかし、完治していなかった右手の状態は悪化。土曜日のスプリントを終えた時点で限界を迎え、決勝日の朝のウォームアップ走行後に欠場を決断。翌週に開催されたインドネシアGPもキャンセルせざるを得ない状況でした。

あれから1年。今年の日本GPの抱負や目標を尋ねると、藍選手はこう答えてくれました。

「去年も今年も日本GPはけがが関係する大会になってしまいました。去年は完全な状態では挑めず、乗ってみてもやっぱり厳しかったです。今年はオーストリアGPでしっかり乗れたので楽しみにしています。今年の日本GPは全部走れると思うので、全部頑張って走ります」

オーストリアGPを終えて帰国した小椋選手は、けがの間「封印」していた釣りを解禁しました。「レースに出られないときに釣りに行っても楽しくないですから」押しも押されぬ世界のトップライダーへ成長した小椋選手。今季はここまでスプリントで3個のメダルを獲得し、決勝レースではオランダGPでの優勝を含む4回の表彰台に立っています。日本GPではどんな大物を「釣り上げる」のか、楽しみでなりません。

©NTV／原稿執筆：遠藤智