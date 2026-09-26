【トランプ2.0 現地リポート】

トランプ大統領の支持率が最低でも最後はカネ？ 共和党が中間選挙激戦州につぎ込む巨額資金

トランプ大統領が3つの主要ニュースメディアに対して取ったホワイトハウス出禁に、大手テレビ局が一斉に反発するという異例の事態が起きた。中国の習近平国家主席のホワイトハウス訪問直前に、裁判所が出禁の緊急差し止めを命じたが、一時はトランプ氏がテレビ映像から消えかねない事態にまで発展していた。

トランプ大統領は18日、自身のSNSで、CNNとMS NOWの2つのケーブルニュース局、政治メディアのポリティコの3媒体のホワイトハウスでの取材を禁止。記者や撮影隊は入場を拒否された。

「フェイクニュースを発信しているから」との説明に3社は猛反発。共同でトランプ政権を提訴し、報道内容を理由にした排除は、憲法修正第1条が保障する報道の自由に反すると主張した。

さらに異例だったのが、他のテレビ局の対応だ。ホワイトハウスの映像取材は通常、ABC、CBS、CNN、NBC、Fox Newsの5局が持ち回りで「テレビ・プール」を担当し、撮影した映像や音声を他社にも提供している。ところがCNNが外されると、各局は揃ってプール取材を停止した。

その影響はすぐに表れた。ホワイトハウスのヘリパッドのお披露目では、唯一残った保守系Newsmaxも音声を出せない事態となった。

これに対し政権は、独自のネット中継メディア「トランプTV」で対抗したが、同時視聴者は最大でも8000人と振るわない。

■連邦地裁は緊急差し止め命令

ではなぜ今、このような出禁措置をとったのか？ CNNは、トランプ大統領に最も近い側近のひとりで、「ゲートキーパー」とも呼ばれるナタリー・ハープ氏がまとめた報道記事を大統領が目にした直後に、出禁を宣言したと報じている。

もし支持率低下やイラン戦争、経済問題などから視線をそらすのが目的なら、大きなニュースにはなった。しかし結果的には、報道機関の一斉反撃を招くことになった。

23日、連邦地裁では訴訟の審理が行われ、翌24日未明、判事は14日間の一時差し止め命令を下した。まさに習近平氏がホワイトハウスを訪れる数時間前だったが、これで3社は当面ホワイトハウスに戻れることになる。

しかし問題解決とはほど遠い。政権側はすでに今後の控訴の意向を示している。より長期の仮差し止めが出れば、控訴審で本格的な争いになる可能性が高い。

（シェリーめぐみ／NY在住ジャーナリスト、ミレニアル・Z世代評論家）