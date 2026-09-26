海外における日本人のマナーが、X上で大きな注目を集めている。



【写真】タイの王室寺院・ワットパクナムに掲げられた「お静かに」が悲しい…

「何回もツイートしてるけど、タイのワットパクナムでこの看板見たときは本当に悲しくなった タイやのに注意書きが日本語と英語だけ しかもここは日本人観光客よりも西洋人と中国人のほうが多い場所」



と、一枚の注意書きを紹介したのはALZYさん（@LAZY_ALZY）。



アユタヤ時代に創設された歴史ある王室寺院・ワットパクナムに掲げられた「お静かに（Please be quiet）」という注意書き。英語も添えられているが、これは明らかに日本人観光客に向けられたものだと分かる。



ALZYさんにお話を聞いた。



--この注意書きをご覧になった感想を。



ALZY：改めてこの注意書きを見ると、日本人観光客が現地人への敬意を欠いた行動をしているという悲しい事実を実感させられます。ワットパクナムだけでなく、アユタヤ遺跡など、いくつかの観光地ではこのように日本人に向けた注意書きがいくつかあります。



アユタヤ遺跡では「仏像の上に頭を乗せない」など具体的な注意書きがされています。アユタヤには2回訪問しましたが、そのようなマナー違反をする観光客は一度も見ませんでした。しかしワットパクナムでは、やはり大声で話す日本人グループがいくつかあり、私は現地の友人と訪問していたのですが、少し気まずい空気を感じました。



またバンコクでは地下鉄の車内など、地元住民も静かにしているところで、日本人グループが大声で話すなどの現場は何度も目撃しています。



--投稿に対し、大きな反響がありました。



ALZY：今回、想像以上の反響がきて驚いています。タイのネットメディアにも取り上げられて、タイ人からのメッセージもいくつかいただいていて、改めて日本人の観光マナーや日タイ関係について考えるきっかけになりました。



いくつか厳しいものもありましたが、ほとんどが日本に対する好意を持ったうえで、やはり観光地でのマナーは守ってほしいというものがほとんどでした。近年はイスラエル人観光客が犯罪行為をするなど、マナー違反どころではない事態になっており、日本人のマナー違反にそこまで目くじらを立てているという印象ではなかったように思います。



一方、日本人の反応はかなり違いました。私はThreadsにも同じ内容を投稿したことがあるのですが、そこではタイ人に対するヘイトや、マナー違反をしているのは日本人のふりをした中国人や韓国人であるといった根拠のない憶測であふれかえっていました。



Threadsユーザーは普段から外国人のマナーにはうるさいのですが、日本人のマナーの話になると他国に矛先を向けるような恥ずかしい人たちが多い印象です。



今回の投稿で、タイ人からの反応では、日本人全体を批判するような内容はほとんどありませんでしたし、日本人観光客を歓迎しているというコメントも多くいただいており、Threadsの反応とは対照的でした。



私はいくつか外国に訪問したことがありますが、たいていの場所で日本人は歓迎されます。そんな現地の方々の思いを無駄にしないように、これから海外に行く方々には地元住民への敬意を持った行動をしてほしいですし、あなたの行動を見ている日本人がいるということを忘れないでほしいです。



また、このような投稿に乗じてヘイト発言をすることは、日本人に好意を持ってくれているタイの方々の思いを踏みにじる行為ですし、今後の日タイ関係を悪化させる遠因になり得ますから、そのような愛国心のない行動はやめていただきたいです。



◇ ◇



Xユーザーから



「日本人は欧米に行くとおとなしいですが、東南アジアに行くとめちゃ横柄になる」

「京都の禅寺でも、外国人の方が禅の心で静かに過ごすのに日本のおばちゃんたちがうるさいのなんの。ふざけ半分で建築見たり、片やご近所の愚痴だったり。日本人であれ外国人であれ関係ない、どっちもマナーない奴は出て行けよって思った」

「BTS（バンコクの高架鉄道）の中でデカい声で騒いでる日本人集団とかしょっちゅう見ますよね。タイの人みんな静かに乗ってるのに。電車では静かにするのが日本のマナーじゃなかったんかいっていう。あとBTSでドリンク飲むな！郷に入っては郷に従え」



など、数々の怒りの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんは海外で、現地に即したマナーを守れているだろうか？



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）