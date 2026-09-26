29歳元局アナ、ミニ丈ゴルフウェア姿にファン驚がく「抜群のスタイル」「可愛すぎて反則」
元ABCテレビでフリーアナウンサーの増田紗織が、26日までにInstagramを更新。ミニスカートのゴルフウェア姿を披露した。
【写真】29歳元局アナが「スタイル抜群」 “美鎖骨”チラ見えのドレス姿も（5枚）
増田紗織は、東京都出身のフリーアナウンサー。慶應義塾大学卒業後、2019年にABCテレビへ入社し、「探偵！ナイトスクープ」4代目秘書として人気を集め、2026年からホリプロ所属で活動している。
この日は「暑くて送風機つきのクールカートに乗ってゴルフラウンドをした日」とつづり、ピンクのビビッドなウェアにブルーのミニスカートを合わせたゴルフウェア姿を公開。「最近はカートの運転が上手になってきました」と運転する姿を動画で披露すると、にこりと可憐な笑顔を浮かべた。
そんな姿にファンからは「抜群のスタイル」「超美脚」「スタイル良過ぎます」「めっちゃ脚が真っ直ぐでキレイ」と絶賛する声が寄せられている。
引用：「増田紗織」Instagram（＠saorimasuda_official）
【写真】29歳元局アナが「スタイル抜群」 “美鎖骨”チラ見えのドレス姿も（5枚）
増田紗織は、東京都出身のフリーアナウンサー。慶應義塾大学卒業後、2019年にABCテレビへ入社し、「探偵！ナイトスクープ」4代目秘書として人気を集め、2026年からホリプロ所属で活動している。
この日は「暑くて送風機つきのクールカートに乗ってゴルフラウンドをした日」とつづり、ピンクのビビッドなウェアにブルーのミニスカートを合わせたゴルフウェア姿を公開。「最近はカートの運転が上手になってきました」と運転する姿を動画で披露すると、にこりと可憐な笑顔を浮かべた。
そんな姿にファンからは「抜群のスタイル」「超美脚」「スタイル良過ぎます」「めっちゃ脚が真っ直ぐでキレイ」と絶賛する声が寄せられている。
引用：「増田紗織」Instagram（＠saorimasuda_official）