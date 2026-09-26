ホロライブ・兎田ぺこら、36万円超の新型iPhone購入を決意「レビューするよ」 一部からは「やめとけ」の声も
「ホロライブ」所属Vtuber・兎田ぺこらさんが、26日までにチャンネルを更新。スマホを話題の“折りたたみiPhone”に新調することを告白した。
【動画】36万円超の折りたたみiPhone購入を宣言するぺこらさん（1：18：16ごろ）
トレーディングカードゲーム『ホロライブ オフィシャルカードゲーム』の開封配信にて、ぺこらさんは後輩・一条莉々華さんから3年以上使っているひび割れたスマホを心配されたことを話しつつ、次の機種に新型iPhone「iPhone Duo」を検討していると告白。
「iPhone Duo」は、iPhone初の折りたたみモデルで「A20 Proチップ」を搭載。価格は256GBモデルでも36万円を超える高級端末だが、彼女は「買うなら18じゃなくてDuoだろ」「絶対に買うから。iPhoneレビューするよ。任せて」と熱く語っている。
このコメントにチャット欄では「めっちゃ気になる」「流石配信者」「自分の好きなものを買えばいい」などの声も上がるほか、一部のリスナーからは「かなり重いよ」「iPadでええやん」「折りたたみは壊れやすい」といった反応も見られた。
引用：YouTubeチャンネル「Pekora Ch. 兎田ぺこら」
【動画】36万円超の折りたたみiPhone購入を宣言するぺこらさん（1：18：16ごろ）
トレーディングカードゲーム『ホロライブ オフィシャルカードゲーム』の開封配信にて、ぺこらさんは後輩・一条莉々華さんから3年以上使っているひび割れたスマホを心配されたことを話しつつ、次の機種に新型iPhone「iPhone Duo」を検討していると告白。
このコメントにチャット欄では「めっちゃ気になる」「流石配信者」「自分の好きなものを買えばいい」などの声も上がるほか、一部のリスナーからは「かなり重いよ」「iPadでええやん」「折りたたみは壊れやすい」といった反応も見られた。
引用：YouTubeチャンネル「Pekora Ch. 兎田ぺこら」