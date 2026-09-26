『ダウンタイム』“沼田”松岡茉優、本編とギャップがかわいい オフショットに「メロい」「見上げる姿かわいすぎ」の声
女優の松岡茉優が、25日までにInstagramを更新。Netflixシリーズ『ダウンタイム』のオフショットを公開すると、「メロい」と話題を集めている。
【写真】“沼田”松岡茉優が「メロい」 “凛先生”との2ショットや手作りご飯も
『ダウンタイム』は、美容整形業界に焦点を当て、“美”を追い求める人々の希望や葛藤、そしてその裏側に潜む光と闇をリアルに描き出すヒューマンサスペンス。
本作で天才的なオペ技術を持つ形成外科医・沼田文を演じた松岡は「6ヶ月の長丁場もスタッフキャストのみなさんと日々新鮮な撮影でした」とつづり、6枚の写真をアップ。
作中でも印象的だった透明感あふれる大きな瞳＆小さなちゅるんとした口元が写るカットをはじめ、カリスマ美容外科医・遠山凜（仲里依紗）を見上げるキュートな2ショット、手作りと思われるご飯、ストローをくわえるクールな姿など、さまざまな松岡の魅力を感じられる写真が並んでいる。
この投稿にファンからは「メロい」「ダウンタイム面白すぎて一気見しちゃいました！」「沼田本当に沼」「凛ちゃん見上げる姿かわいすぎ」など絶賛する声が寄せられている。
引用：「松岡茉優」Instagram（＠mayu_matsuoka_koushiki）
【写真】“沼田”松岡茉優が「メロい」 “凛先生”との2ショットや手作りご飯も
『ダウンタイム』は、美容整形業界に焦点を当て、“美”を追い求める人々の希望や葛藤、そしてその裏側に潜む光と闇をリアルに描き出すヒューマンサスペンス。
本作で天才的なオペ技術を持つ形成外科医・沼田文を演じた松岡は「6ヶ月の長丁場もスタッフキャストのみなさんと日々新鮮な撮影でした」とつづり、6枚の写真をアップ。
この投稿にファンからは「メロい」「ダウンタイム面白すぎて一気見しちゃいました！」「沼田本当に沼」「凛ちゃん見上げる姿かわいすぎ」など絶賛する声が寄せられている。
引用：「松岡茉優」Instagram（＠mayu_matsuoka_koushiki）