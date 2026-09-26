◇愛知・名古屋アジア大会第7日（2026年9月25日 スカイホール豊田）

男子シングルス2回戦が行われ、世界ランキング275位で16歳のプリーチャヤン・ティタパット（タイ）が同1位の王楚欽（中国）に2-4で敗れた。

第1ゲームを11-3と圧倒。第2ゲームを6-11、第3ゲームを4-11と連取されながら、第4ゲームは相手の追い上げを振り切って11-8で制する。第5、第6ゲームを落として敗れたが、世界1位に対して存在感を示し、試合後は笑顔で取材に応じた。

「とても幸せで楽しい時間だった。本当にワクワクしました」

ティタパットは団体準々決勝で世界ランキング8位の林詩棟（中国）と対戦し、4-1で撃破。チームとしては敗れたものの、格上から大金星を挙げた。その一戦を「信じられなかった」と振り返り「もっといろんな選手と戦ってみたかった」とも話した。

卓球を始めたのは7歳。先に競技をしていた兄の練習を見に行った際、コーチに「やってみないか？」と誘われ、実際に打ってみると「才能があるね」と褒められた。そこからラケットを握り、プレーを続けてきた。

身長1メートル70で細身だが、今大会では強烈なスマッシュなども披露。無限の可能性を秘める16歳は、将来の夢を問われ「五輪で金メダル」と目を輝かせた。