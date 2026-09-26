石原さとみ主演『ポリティカルパン』に余貴美子、猫背椿、きょん、宮本エリアナ、矢野聖人ら演技派キャスト出演
石原さとみが主演する10月7日スタートのドラマ『ポリティカルパン』（フジテレビ系／毎週水曜22時）で政治家や秘書たちを演じる追加キャストとして、余貴美子、猫背椿、きょん（コットン）、宮本エリアナ、矢野聖人の出演が発表された。
【写真】余貴美子、『ポリティカルパン』で強烈な存在感を放つ元有名政治家に
本作は、石原演じる女ルパン・如月弥生が政界に潜り込み、ダークな政治の金を奪い取る、金も心も盗み盗まれの怪盗エンターテインメント。脚本を担当するのは野木亜紀子。石原×野木が『アンナチュラル』（2018年／TBS系）以来、約8年ぶりにタッグを組む。
余貴美子が演じるのは、政界を引退した元有名政治家の樺島響子（かばしま・きょうこ）。舌鋒鋭い女性だが、弥生が“政治のダークな金”に目を付けるきっかけを与えることに…!? 映画『おくりびと』（2008年）、映画『ディア・ドクター』（2009年）で日本アカデミー賞最優秀助演女優賞を2年連続受賞し、言わずと知れた実力派女優。そんな余が演じる樺島が、物語を大きく動かしていく。
余は、「出番は多くありませんが、政治家たるもの短い登場でも爪痕を残したいもの！一瞬で強烈な存在感を放てるよう、只今、迷走中です」と意気込みを語った。
猫背椿が演じるのは、弥生が行きつけにしている大衆食堂の店主・角田桃子（つのだ・ももこ）。地元で愛される食堂を営んでいたが、増税と物価高にあらがえず、閉店の憂き目に。そんな時、弥生と、彼女に利用された大物政治家の娘・雅（河合優実）と共にチームを組むことになり、予想外の仕事をお願いされることに…？
連続テレビ小説『風、薫る』（NHK）にも出演していた名バイプレイヤーの猫背。「共感を得られるような、親しみやすさを感じる人物造形に努めています」と役作りへの思いを明かした。
お笑いコンビ・コットンのボケとして今やテレビに引っ張りだこのきょんが演じるのは、主人公・弥生の幼なじみの泥棒・ルイ。“政治のダークな金”を狙う弥生とタッグを組んで動き、さまざまな方法で暗躍する存在。
本作がフジテレビ地上波ドラマ初出演となる、きょん。独特なコントの世界観にひきこんできたきょんは、「キャラクターに合わせて声色だったり表情を工夫して頑張らせてもらいました。そこの変化も楽しめるかなと思います。特に注目してほしいのは寿司屋でのショーがあるのですがそこがどういう映像になってるか楽しみです！」と振り返った。
宮本エリアナが演じるのは、雅の大学時代からの友人・世羅カオル（せら・かおる）。海外留学中に仲良くなった縁から、猫背演じる桃子と共に“チーム雅”に加わり、雅を力強くサポートしていく。
本作の脚本を手がける野木亜紀子オリジナルドラマ『連続ドラマW フェンス』（WOWOW）で主演を演じ、鮮烈な女優デビューを飾った宮本。待望の野木作品へのカムバックに「今回も野木先生の脚本を読むたびにワクワクしている自分がいます。このドラマを観る皆さんにも、きっと同じようなワクワクを感じてもらえるんじゃないかなと思います」とアピールした。
矢野聖人が演じるのは、フリーランス記者の新房ショウ（しんぼう・しょう）。物怖じや忖度をせず、ニッポニア政界に飄々と切り込んで行くキャラクターだ。
『リーガル・ハイ』シリーズ（2012～2014年）、『ラジエーションハウス』シリーズ（2019～2022年）など、フジテレビ系ドラマの話題作に数多く出演してきた矢野。「ちょっとした癖なんかも自分で決めてやってるのでぜひ注目していただけたらうれしいです」と見どころを明かした。
ドラマ『ポリティカルパン』は、フジテレビ系にて10月7日より毎週水曜22時放送。
※余貴美子、猫背椿、きょん（コットン）、宮本エリアナ、矢野聖人のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
◆余貴美子
私は元有名政治家のお役を演じさせていただきます。出番は多くありませんが、政治家たるもの短い登場でも爪痕を残したいもの！
一瞬で強烈な存在感を放てるよう、只今、迷走中です。このドラマ、ただのエンタメではない。政治とカネ、社会の事、人々の幸福や希望。
そんな少々ややこしい問題を、大泥棒という主人公を通して、ハラハラしながら、楽しく考えさせてくれる作品。そんな作品の一員になれる事を楽しみにしています。さて私の政治家は何を残せるか？！
◆猫背椿
昔から定食屋が大好きです。定食屋でだらだら飲むのが大好きです。
石原さとみさん演じる弥生が入り浸りだらだら飲んでるももちゃん食堂の女将役をやらせていただきとても幸せです。
ご覧くださるみなさまに“居そう”、“なんかわかる”等共感を得られるような、親しみやすさを感じる人物造形に努めています♡
◆きょん（コットン）
ルイという人間は変装を得意としている泥棒、いや大泥棒。
なので色んなシーンで変装をさせていただきました。そのキャラクターに合わせて声色だったり表情を工夫して頑張らせてもらいました。そこの変化も楽しめるかなと思います。
特に注目してほしいのは寿司屋でのショーがあるのですがそこがどういう映像になってるか楽しみです。第一前提、話がめちゃくちゃ面白いです。最終話までお付き合いください。読んでいただきありがとうございます。
◆宮本エリアナ
世羅カオルは、とにかく雅のことが大好きで、彼女のためなら全力でサポートする人なんだなと思います。好き嫌いはハッキリしていて、すぐ口や顔に出てしまうけど、根は明るく、チャレンジ精神も旺盛で、努力を惜しまない性格なのかなと思います。
とにかく、今回も野木先生の脚本を読むたびにワクワクしている自分がいます。このドラマを観る皆さんにも、きっと同じようなワクワクを感じてもらえるんじゃないかなと思います。ぜひ楽しんでください。
◆矢野聖人
今回フリーの記者、新房ショウ役を演じます矢野聖人です。政治家が突っ込まれたくない部分に切り込んでいったり、不思議な場面で登場したりと、掴みどころの無い、事実だけを記事にする信念を持った記者を演じています。
ちょっとした癖なんかも自分で決めてやってるのでぜひ注目していただけたらうれしいです。
【写真】余貴美子、『ポリティカルパン』で強烈な存在感を放つ元有名政治家に
本作は、石原演じる女ルパン・如月弥生が政界に潜り込み、ダークな政治の金を奪い取る、金も心も盗み盗まれの怪盗エンターテインメント。脚本を担当するのは野木亜紀子。石原×野木が『アンナチュラル』（2018年／TBS系）以来、約8年ぶりにタッグを組む。
余は、「出番は多くありませんが、政治家たるもの短い登場でも爪痕を残したいもの！一瞬で強烈な存在感を放てるよう、只今、迷走中です」と意気込みを語った。
猫背椿が演じるのは、弥生が行きつけにしている大衆食堂の店主・角田桃子（つのだ・ももこ）。地元で愛される食堂を営んでいたが、増税と物価高にあらがえず、閉店の憂き目に。そんな時、弥生と、彼女に利用された大物政治家の娘・雅（河合優実）と共にチームを組むことになり、予想外の仕事をお願いされることに…？
連続テレビ小説『風、薫る』（NHK）にも出演していた名バイプレイヤーの猫背。「共感を得られるような、親しみやすさを感じる人物造形に努めています」と役作りへの思いを明かした。
お笑いコンビ・コットンのボケとして今やテレビに引っ張りだこのきょんが演じるのは、主人公・弥生の幼なじみの泥棒・ルイ。“政治のダークな金”を狙う弥生とタッグを組んで動き、さまざまな方法で暗躍する存在。
本作がフジテレビ地上波ドラマ初出演となる、きょん。独特なコントの世界観にひきこんできたきょんは、「キャラクターに合わせて声色だったり表情を工夫して頑張らせてもらいました。そこの変化も楽しめるかなと思います。特に注目してほしいのは寿司屋でのショーがあるのですがそこがどういう映像になってるか楽しみです！」と振り返った。
宮本エリアナが演じるのは、雅の大学時代からの友人・世羅カオル（せら・かおる）。海外留学中に仲良くなった縁から、猫背演じる桃子と共に“チーム雅”に加わり、雅を力強くサポートしていく。
本作の脚本を手がける野木亜紀子オリジナルドラマ『連続ドラマW フェンス』（WOWOW）で主演を演じ、鮮烈な女優デビューを飾った宮本。待望の野木作品へのカムバックに「今回も野木先生の脚本を読むたびにワクワクしている自分がいます。このドラマを観る皆さんにも、きっと同じようなワクワクを感じてもらえるんじゃないかなと思います」とアピールした。
矢野聖人が演じるのは、フリーランス記者の新房ショウ（しんぼう・しょう）。物怖じや忖度をせず、ニッポニア政界に飄々と切り込んで行くキャラクターだ。
『リーガル・ハイ』シリーズ（2012～2014年）、『ラジエーションハウス』シリーズ（2019～2022年）など、フジテレビ系ドラマの話題作に数多く出演してきた矢野。「ちょっとした癖なんかも自分で決めてやってるのでぜひ注目していただけたらうれしいです」と見どころを明かした。
ドラマ『ポリティカルパン』は、フジテレビ系にて10月7日より毎週水曜22時放送。
※余貴美子、猫背椿、きょん（コットン）、宮本エリアナ、矢野聖人のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
◆余貴美子
私は元有名政治家のお役を演じさせていただきます。出番は多くありませんが、政治家たるもの短い登場でも爪痕を残したいもの！
一瞬で強烈な存在感を放てるよう、只今、迷走中です。このドラマ、ただのエンタメではない。政治とカネ、社会の事、人々の幸福や希望。
そんな少々ややこしい問題を、大泥棒という主人公を通して、ハラハラしながら、楽しく考えさせてくれる作品。そんな作品の一員になれる事を楽しみにしています。さて私の政治家は何を残せるか？！
◆猫背椿
昔から定食屋が大好きです。定食屋でだらだら飲むのが大好きです。
石原さとみさん演じる弥生が入り浸りだらだら飲んでるももちゃん食堂の女将役をやらせていただきとても幸せです。
ご覧くださるみなさまに“居そう”、“なんかわかる”等共感を得られるような、親しみやすさを感じる人物造形に努めています♡
◆きょん（コットン）
ルイという人間は変装を得意としている泥棒、いや大泥棒。
なので色んなシーンで変装をさせていただきました。そのキャラクターに合わせて声色だったり表情を工夫して頑張らせてもらいました。そこの変化も楽しめるかなと思います。
特に注目してほしいのは寿司屋でのショーがあるのですがそこがどういう映像になってるか楽しみです。第一前提、話がめちゃくちゃ面白いです。最終話までお付き合いください。読んでいただきありがとうございます。
◆宮本エリアナ
世羅カオルは、とにかく雅のことが大好きで、彼女のためなら全力でサポートする人なんだなと思います。好き嫌いはハッキリしていて、すぐ口や顔に出てしまうけど、根は明るく、チャレンジ精神も旺盛で、努力を惜しまない性格なのかなと思います。
とにかく、今回も野木先生の脚本を読むたびにワクワクしている自分がいます。このドラマを観る皆さんにも、きっと同じようなワクワクを感じてもらえるんじゃないかなと思います。ぜひ楽しんでください。
◆矢野聖人
今回フリーの記者、新房ショウ役を演じます矢野聖人です。政治家が突っ込まれたくない部分に切り込んでいったり、不思議な場面で登場したりと、掴みどころの無い、事実だけを記事にする信念を持った記者を演じています。
ちょっとした癖なんかも自分で決めてやってるのでぜひ注目していただけたらうれしいです。