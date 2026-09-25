24日、千葉県のマスコットキャラクター「チーバくん」が自身の公式Ｘにて「県外での活動をお休み」することを発表した。

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チーバくんは活動休止について公式Ｘにて「今は千葉がたいへんなときだから、チーバくんにできることを一生けんめいがんばります！」とコメントしており、26日および27日に群馬県庁で開催予定の「ご当地キャラカーニバルinぐんま2026」にもチーバくんの出演キャンセルが発表されている。

チーバくんが県外での活動を休止する理由は、表向きは「台風災害による活動自粛」と思われるが、自粛に至った要因については一部ではチーバくんが「台風の最中に大阪のイベントに出演していたためではないか」とされている。

21日、シルバーウィーク中に日本列島に最接近した台風25号。この台風により千葉県の印旛沼の堤防3カ所が決壊し同地では甚大な被害が発生した。

一方のチーバくんはこの日、大阪の百貨店、阪急梅田にて11日から23日まで開催されていた千葉県アンテナショップ「チーバくんとぐるめぐり2026 in 阪急大阪梅田」に出演。千葉県の名産などを紹介していたのだが、SNSでは「千葉から逃げて大阪にやってきた」「千葉が台風で苦しんでいるのになんで大阪にいるの」「大阪に避難したのか？」と面白半分にチーバくんを冷やかすような投稿が相次いだ。そのため、SNSでの反応を気にした千葉県がチーバくんの県外イベント出演を自粛したのではないかとも言われている。

だが、ネットではチーバくんに対し応援の声も少なくないようだ。事実、災害による復興には県外からの経済支援が必要不可欠であり、そもそもチーバくんは千葉県の名産品や魅力を県外に伝えるキャラクターでもあるので、今回の活動自粛に関しては「やり過ぎではないか」「活動自粛はすべきではない」「今こそチーバくんの力が必要なのでは」という声も多い。

現在、千葉県は8月豪雨と9月台風で大きな被害が出ており復興が進んでいる。復興が完了しマスコットキャラであるチーバくんが再び、県外で活躍できる日を心待ちにしたい。