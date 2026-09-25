Meta Glassesを装着してMeta社員に絡む動画がFacebookとInstagramで削除される
カメラが付いたスマートグラス「Meta Glasses」は、周囲の風景を撮影して記録することができることから、プライバシーの懸念があるとして一部で問題視されています。この機能を問題視するクリエイターのロエル・マールデリンク氏がMeta GlassesでMetaの従業員を撮影する動画を公開しています。
Meta haalt kritische video Roel Maalderink over Meta AI-bril offline
問題の動画は以下。マールデリンク氏がアムステルダムにあるMetaのオフィスを訪れ、Meta GlassesでMetaの従業員を撮影していくつか質問するという内容です。突然絡んで撮影してくるマールデリンク氏をMetaの従業員は快く思っておらず、撮影をやめてくれと発言する従業員もいて、しまいには警備員も登場したことを印象づける編集のされ方になっています。
META employees do NOT LIKE META GLASSES - Do META EMPLOYEES like their own META GLASSES? - YouTube
マールデリンク氏と動画を共同制作したオランダのプライバシー擁護団体「Bits of Freedom」は、「Metaは自分自身に対する批判を受け入れる余地がないようです」と述べました。
この動画はYouTubeのほかFacebookやInstagramにも投稿されましたが、「いじめや脅迫の描写が含まれている可能性がある」としてFacebookとInstagramで削除されました。
MetaはMeta Glassesを「生活を支援するツール」に位置づけていて、撮影機能を嫌がらせに使うことは望んでいません。利用ガイドラインでも、プライベートな場所では電源をオフにし、相手が難色を示した場合は撮影をやめるよう促しています。
Meta AIグラスのプライバシー設定 | Metaストア (ja-JP)
https://www.meta.com/jp/ai-glasses/privacy/
Instagramの責任者であるアダム・モセリ氏は過去に「もしあなたが、人々を悪用したり嫌がらせをしたりするようなコンテンツ、例えば、私たちが耳にしたり目にしたりしたナンパのセリフのような動画を投稿しているなら、私たちはそのコンテンツを削除します」と述べており、Meta Glassesを使ったナンパ動画などを削除しています。
Metaグラスを使ったナンパ動画など一線を越えたものをInstagramが削除 - GIGAZINE
マールデリンク氏は「私は10年間、ガザやウクライナ、難民など、あらゆることについて風刺動画を作ってきました。しかし、動画が削除されるという経験は一度もありませんでした。この動画はよく視聴され、反応も好意的でしたが、どうやらMetaはこの動画を見てほしくないようです」と述べて不満げです。