櫻坂46山崎天、メンバーからの嬉しかった言葉 出演映画の予告を目の前で鑑賞【我々は宇宙人】
【モデルプレス＝2026/09/25】櫻坂46の山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）が9月25日、都内で開催された映画『我々は宇宙人』初日舞台あいさつに、坂東龍汰、岡山天音、松井ケムリ（令和ロマン）、門脇康平監督とともに出席。メンバーからの嬉しかった言葉を明かした。
【写真】21歳櫻坂46人気メン「小顔が際立つ」別人級の顎上ボブ姿
本作は、2022年に“才能が潰されない世の中”を目指して誕生した映画レーベル・NOTHING NEWによる初の長編アニメーション作品。内気で普通であることに悩む少年・翼（声：坂東）が、小学三年生の春にクラスの人気者で特別な存在の暁太郎（声：岡山）と織りなす、30年にわたる友情を描いた物語。イベントにはサプライズゲストとして、子役の槙木悠人、中込佑玖、鈴木咲 、末永陽も登壇した。
周囲からの反響を坂東は「試写があった期間は普段連絡が来ない方からも何年かぶりに『観たよ、すごいよかった』という連絡がすごくたくさん来て。これまでの作品で1番来たんじゃないかなっていうくらい」と告白。「しかも全部すごく長い文章で驚きました」と熱のある反応が来たことを明かした。岡山も「試写で一足先に観てくれた人がたくさんいるんですけど、LINEとかで（感想を）もらっても、一人ひとりの熱量が高いな、という印象がすごくあります」と話した。
山崎は「櫻坂のメンバーは予告を観てくれたときに、私の声を見つけられなかったって言ってくださって。それがすごくうれしかったです」とニッコリ。メンバーは目の前で予告を観てくれたそうで、山崎は「生で観ている反応を見れるのもすごくうれしかったし、緊張もしましたね。『この作品がどんなふうに届くんだろう？』って思ったんですけど、メンバーが本当に喜んでくれたのが個人的にうれしかったです」と明かし、映画についても「観てくれると思います！」と期待した。
また、松井は坂東について「坂東さんの印象がどんどん変わっていく」と話し「最初アフレコでお会いしたときはすごく純朴な好青年だと思っていたんですけど、今はかなりエキセントリックな印象がすごく強い。最初と全然印象が違います」と告白。坂東は「猫かぶってたんでしょうね」と笑い、松井は「本当にそうですよ！」とうなずいた。坂東は「いや、緊張してたんですよ！」と打ち明け、松井は「あ、緊張してたんですね。今はカンペとかあんまりちゃんと読んでくれないですもんね（笑）。すごいエキセントリック」と反応した。（modelpress編集部）
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◆坂東龍汰、周囲からの反響
本作は、2022年に“才能が潰されない世の中”を目指して誕生した映画レーベル・NOTHING NEWによる初の長編アニメーション作品。内気で普通であることに悩む少年・翼（声：坂東）が、小学三年生の春にクラスの人気者で特別な存在の暁太郎（声：岡山）と織りなす、30年にわたる友情を描いた物語。イベントにはサプライズゲストとして、子役の槙木悠人、中込佑玖、鈴木咲 、末永陽も登壇した。
周囲からの反響を坂東は「試写があった期間は普段連絡が来ない方からも何年かぶりに『観たよ、すごいよかった』という連絡がすごくたくさん来て。これまでの作品で1番来たんじゃないかなっていうくらい」と告白。「しかも全部すごく長い文章で驚きました」と熱のある反応が来たことを明かした。岡山も「試写で一足先に観てくれた人がたくさんいるんですけど、LINEとかで（感想を）もらっても、一人ひとりの熱量が高いな、という印象がすごくあります」と話した。
◆山崎天、メンバーからの嬉しかった言葉
山崎は「櫻坂のメンバーは予告を観てくれたときに、私の声を見つけられなかったって言ってくださって。それがすごくうれしかったです」とニッコリ。メンバーは目の前で予告を観てくれたそうで、山崎は「生で観ている反応を見れるのもすごくうれしかったし、緊張もしましたね。『この作品がどんなふうに届くんだろう？』って思ったんですけど、メンバーが本当に喜んでくれたのが個人的にうれしかったです」と明かし、映画についても「観てくれると思います！」と期待した。
◆松井ケムリ「坂東さんの印象がどんどん変わっていく」
また、松井は坂東について「坂東さんの印象がどんどん変わっていく」と話し「最初アフレコでお会いしたときはすごく純朴な好青年だと思っていたんですけど、今はかなりエキセントリックな印象がすごく強い。最初と全然印象が違います」と告白。坂東は「猫かぶってたんでしょうね」と笑い、松井は「本当にそうですよ！」とうなずいた。坂東は「いや、緊張してたんですよ！」と打ち明け、松井は「あ、緊張してたんですね。今はカンペとかあんまりちゃんと読んでくれないですもんね（笑）。すごいエキセントリック」と反応した。（modelpress編集部）
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