櫻坂46山崎天の誕生日サプライズ祝福 21歳の抱負に坂東龍汰＆岡山天音がアドバイス【我々は宇宙人】
【モデルプレス＝2026/09/25】櫻坂46の山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）が9月25日、都内で開催された映画『我々は宇宙人』初日舞台あいさつに、坂東龍汰、岡山天音、松井ケムリ（令和ロマン）、門脇康平監督とともに出席。誕生日サプライズに大喜びしている様子を見せた。
【写真】21歳櫻坂46人気メン「小顔が際立つ」別人級の顎上ボブ姿
本作は、2022年に“才能が潰されない世の中”を目指して誕生した映画レーベル・NOTHING NEWによる初の長編アニメーション作品。内気で普通であることに悩む少年・翼（声：坂東）が、小学三年生の春にクラスの人気者で特別な存在の暁太郎（声：岡山）と織りなす、30年にわたる友情を描いた物語。イベントにはサプライズゲストとして、子役の槙木悠人、中込佑玖、鈴木咲 、末永陽も登壇した。
イベント後半では、9月28日に21歳の誕生日を迎える山崎の誕生日をお祝いするサプライズも。バースデーケーキと監督からの似顔絵がプレゼントされた。山崎は「うれしい！ありがとうございます！」と声を上げ、似顔絵には「キャー！すごい！」と喜んだ。山崎は「こんな素敵な場所で、公開日に誕生日までお祝いしていただけて本当にありがたいです」と笑顔。「20歳ラストの作品になると思うんですけど、こんな形でみなさんにお祝いしていただけて、こんな素晴らしい作品に巡り会えて、本当にありがたく思っています」と感謝した。
21歳の抱負を山崎は「（自身が演じた）小夏ちゃんのような落ち着きがないので、身につけたいなと思っています」とコメント。司会が「落ち着きを身につける方法を坂東さんと岡山さんから聞いてみましょう」と口にすると、坂東は「おかしいでしょ、一番落ち着きがない人から落ち着きの伝授はできない」と自分のことを指してたじろいだ。
山崎が「ぜひぜひ。先輩なので。人生の。大先輩ですから」とリクエストすると、岡山は「諦めたりすることじゃないですか」、坂東は「孤独を知ること」と回答。山崎は「待ってください！誕生日ですよね！？」と笑いながらツッコんだ。すると坂東は「落ち着いていくと思いますよ」、岡山は「落ち着いている印象ですけどね」とメッセージ。岡山は「見てくださいよ、彼を」と坂東に手を向け「ずっと僕の体触ってる」と暴露していた。（modelpress編集部）
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【写真】21歳櫻坂46人気メン「小顔が際立つ」別人級の顎上ボブ姿
◆山崎天の誕生日をサプライズ祝福
本作は、2022年に“才能が潰されない世の中”を目指して誕生した映画レーベル・NOTHING NEWによる初の長編アニメーション作品。内気で普通であることに悩む少年・翼（声：坂東）が、小学三年生の春にクラスの人気者で特別な存在の暁太郎（声：岡山）と織りなす、30年にわたる友情を描いた物語。イベントにはサプライズゲストとして、子役の槙木悠人、中込佑玖、鈴木咲 、末永陽も登壇した。
◆山崎天、21歳の抱負
21歳の抱負を山崎は「（自身が演じた）小夏ちゃんのような落ち着きがないので、身につけたいなと思っています」とコメント。司会が「落ち着きを身につける方法を坂東さんと岡山さんから聞いてみましょう」と口にすると、坂東は「おかしいでしょ、一番落ち着きがない人から落ち着きの伝授はできない」と自分のことを指してたじろいだ。
山崎が「ぜひぜひ。先輩なので。人生の。大先輩ですから」とリクエストすると、岡山は「諦めたりすることじゃないですか」、坂東は「孤独を知ること」と回答。山崎は「待ってください！誕生日ですよね！？」と笑いながらツッコんだ。すると坂東は「落ち着いていくと思いますよ」、岡山は「落ち着いている印象ですけどね」とメッセージ。岡山は「見てくださいよ、彼を」と坂東に手を向け「ずっと僕の体触ってる」と暴露していた。（modelpress編集部）
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