「250円以下で秋の味覚を堪能…！」【シャトレーゼ】今しか買えない！ マニア激推し「栗スイーツ」3選
【シャトレーゼ】マニアが選んだ！「秋限定の栗スイーツ」3選秋の味覚が楽しめる季節がやってきました！ シャトレーゼにはこの時期ならではの「栗」を使ったスイーツが続々登場しています。今回はシャトレーゼマニアでフードライターの筆者が特に注目した3品をピックアップして、味わいや食感を本音でレビューします。
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1. 「茨城県産和栗どらやき」248円
1品目は、「茨城県産和栗どらやき」248円（税込）です。シャトレーゼには数種類のどらやきがありますが、こちらは茨城県産の和栗を使用した数量限定の商品。シャトレーゼオリジナルのどらやき皮と、和栗あんの組み合わせを楽しめます。
和栗あんは、茨城県産の和栗を78％使用。しっとりと焼き上げられたどらやき皮の間に、たっぷりとサンドされています。
ひと口食べると、栗の風味をしっかりと感じる濃厚な「和栗あん」が広がり、中に入った刻み栗の食感も楽しめます。どらやき皮はパンケーキのようにふわっとした口どけ。甘さは控えめで、和栗あんとのバランスも絶妙です。栗のおいしさを存分に味わえる、上品などらやきです。
2. 「茨城県産和栗の栗きんとん」205円
2品目は、「茨城県産和栗の栗きんとん」205円（税込）。和栗ペーストを使ってシャトレーゼで自家炊きした栗あんを、茶巾しぼりにした一品です。
栗きんとんは、ひと口で食べられるほどの小ぶりサイズ。この大きさで1個205円は、シャトレーゼにしてはややお高めかもしれません。
ですが、刻まれた栗が表面から見えるほどたっぷりと入っていて、ぜいたくな味わいです。使用されている栗の80％が茨城県産和栗だそうです。
食べてみると、まるで栗そのものを味わっているような、凝縮された甘みが口いっぱいに広がります。ほくっとした栗の食感がありながら、舌触りは滑らか。余計なものを足さず、素材のおいしさをシンプルに楽しめる味わいです。
小ぶりながら、栗の魅力を存分に堪能できる一品です。
3. 「和菓子アイス たい焼き最中 イタリア産焼き栗 しっぽまであん」118円
3品目は、「和菓子アイス たい焼き最中 イタリア産焼き栗 しっぽまであん」118円（税込）。北海道産小豆を使用したシャトレーゼ自家炊きの粒あんと、イタリア産焼き栗ペーストを使用した栗アイスを、米粉入りの香ばしいたい焼きモナカで包んだ和のアイスです。
大人の手のひらよりも小さめのサイズで食べきりやすく、食後のデザートにもぴったり。頭からしっぽの先まで、どこから食べてもあんこが入っているのがポイントです。
食べてみると、モナカの中にはアイスとあんこがぎっしり。コクのある粒あんに、香ばしい栗風味のアイスが重なり、最後のひと口まで和スイーツならではのやさしい甘みを楽しめます。アイスとモナカの間にはチョコレートのコーティングがあり、食感のアクセントに。
栗とあんこの組み合わせが好きな人には、ぜひ食べてほしい一品です。
いかがでしたか。今回は、シャトレーゼで販売されている秋の栗スイーツを3品紹介しました。季節限定や数量限定の商品なので、気になるものがあれば早めに店舗でチェックしてみてくださいね。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)