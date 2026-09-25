＜大相撲九月場所＞◇十三日目◇25日◇東京・両国国技館

【映像】“強すぎる”朝乃山 真っ向勝負で熱海富士を撃破

前頭六枚目・朝乃山（高砂）が198キロの巨漢である関脇・熱海富士（伊勢ヶ濱）を真っ向勝負で寄り切って撃破。復活優勝の可能性を残す白星に館内が大盛り上がりとなった。大関を目指す熱海富士に立ちはだかった朝乃山が、自身の大関時代の強さを彷彿させる圧巻の取組に「完全に甦った」「さすが元大関」と喝采の声が相次いだ。

直前の取組で関脇・藤ノ川（伊勢ノ海）が敗れて4敗に後退し、3敗の朝乃山にとっては優勝争いの行方がかかる一番となった熱海富士との対決。今場所大関取りを目指し、十日目で勝ち越しを決めるなど好調だった若手の熱海富士に、元大関・朝乃山が意地を見せた。

立ち合い先に手を下ろした朝乃山。真っ向勝負でぶつかると、素早く前まわしを掴んで右四つに。体重198キロの重たい熱海富士にやや苦戦するも、前に出続けた朝乃山が渾身の寄り切りで勝利した。白熱した決着に館内は大盛り上がり。朝乃山は3敗を死守して10勝目を挙げ、これで十三日中の横綱・大の里（二所ノ関）の優勝はなくなった。敗れた熱海富士は5敗目を喫した。

取組を受けて、ABEMAで解説を務めた元大関・貴景勝の湊川親方は「上手の持ち方が素晴らしかったですね。低さも違いましたし。やはり立ち合いが完全に朝乃山関の流れでしたね」と絶賛。「熱海富士関が右を差してくることは、朝乃山関もわかっているので、胸が合ってしまうと体格差が少しありますから。思い切って頭でかましながら、左前みつ、低さが全然違いましたね。上手の取り方が」と解説し、「熱海富士関の右手が生きていないというか、力が出ないところになってしまって、熱海富士関からすると右から掬い投げを打つしか手がないという。寄り方も完璧でしたし、立ち合いが全てな一番でしたね」と分析した。

大関昇進を目指す巨漢の若手を退けた“先輩大関”の意地に、視聴者も「さすが元大関」「これは大関」「完全に甦った」「戻ってきた感w」と大興奮。白熱した取組に「すごすぎわろた」「これは熱い」「かっこええ」と拍手を送るファンが相次いだ。

なお十三日目の取組では、大の里は大関・霧島（音羽山）に下手投げで敗れて2敗に後退。大関・安青錦（安治川）は大関・琴櫻（佐渡ヶ嶽）を肩透かしで下し3敗を死守した。幕内優勝争いは2敗で大の里がトップに立ち、3敗で安青錦、朝乃山が追いかける混戦模様となった。（ABEMA/大相撲チャンネル）