林遣都＆今井柊斗『VIVANT』サイドストーリーに出演決定！ 若きベキ＆バトラカ役に
日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）のサイドストーリー『チンギス-VIVANT THE ORIGIN STORY-』（U-NEXT）Episode3に、林遣都と今井柊斗が出演することが決定。林が若き日のベキ、今井が若き日のバトラカを演じる。
【写真】林遣都が演じる若き日のノゴーン・ベキ
本作は、全話配信中の『ドラム-VIVANT THE ORIGIN STORY-』に続く、『VIVANT』の“始まり”を描く「-VIVANT THE ORIGIN STORY-」第2弾。チンギスにスポットを当て、ノゴーン・ベキとの出会いや警察官を目指した理由など、これまで謎に包まれていた彼の過去をひも解く全4話の完全オリジナルストーリーだ。U-NEXTではEpisode2まで独占配信されている。
栄養失調で体調を崩しているチンギスの妹・アヌ（田村海夏）。同じく体調を崩した幼い子どもたちが次々と孤児院からいなくなっていることを知ったチンギス（大矢奈央貴）は、“悪い大人”がいるのではないかと疑い、ムフンバト（龍司）、ボロルマー（峰岸慶）とともに、ある作戦を実行する。そして、ついにその大人を見つけるが…。
林遣都演じるノゴーン・ベキは、国際テロ組織・テントのリーダーとして巨額の資金を得る一方、その多くを、内乱などで身寄りをなくした孤児たちのための児童養護施設の建設・運営などにあて、孤児の救済に尽力していた。チンギスが保護された施設もまた、ベキが創設した孤児院だった。
9月27日21時より配信開始となるEpisode3では、今井柊斗演じる若きバトラカとともに、若きベキが孤児院を訪れる様子も描かれる。子どもたちとベキ、バトラカの関係性や、チンギスとベキが見せるまなざしや表情など、一つ一つに注目したい。
若きベキを演じる林は、「少年期のチンギスを演じた大矢奈央貴くんとのシーンはどれもとても印象深いものとなりました。素晴らしいお芝居を見せてくれ、そのひたむきな姿に何度も心を動かされました。彼が魂を込めて作り上げた若き日のチンギスの眼差しに、ぜひ注目してください」とコメント。
一方、若きバトラカ役の今井は、「本編では決して語られることのないチンギスのルーツにベキやバトラカがどのように関わり、彼に何を与えていったのか。そんなチンギスの過去と壮大な『VIVANT』の始まりが描かれる今作に若きバトラカという役を通して立ち会い、出逢えたことを心から光栄に思います」と語っている。
ドラマ『チンギス-VIVANT THE ORIGIN STORY-』は、U-NEXTにて独占配信中（全4話）。
※林遣都、今井柊斗のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■若きノゴーン・ベキ役：林遣都
このたび、『VIVANT』の人気キャラクター、チンギスのこれまでの物語に、若きノゴーン・ベキ役として出演させていただきます。再び『VIVANT』チームに参加できること、そして再びベキと呼ばれる日が来たことをとても嬉しく思います。
少年期のチンギスを演じた大矢奈央貴くんとのシーンはどれもとても印象深いものとなりました。素晴らしいお芝居を見せてくれ、そのひたむきな姿に何度も心を動かされました。彼が魂を込めて作り上げた若き日のチンギスの眼差しに、ぜひ注目してください。
■若きバトラカ役：今井柊斗
この度、本編と同じく若きバトラカとして出演させていただきます、今井柊斗と申します。いち視聴者として正義感で溢れ圧倒的な存在感を放つチンギスという人間に魅了されてきました。本編では決して語られることのないチンギスのルーツにベキやバトラカがどのように関わり、彼に何を与えていったのか。そんなチンギスの過去と壮大な『VIVANT』の始まりが描かれる今作に若きバトラカという役を通して立ち会い、出逢えたことを心から光栄に思います。ぜひ放送をお楽しみにしていただければと思います！
【写真】林遣都が演じる若き日のノゴーン・ベキ
本作は、全話配信中の『ドラム-VIVANT THE ORIGIN STORY-』に続く、『VIVANT』の“始まり”を描く「-VIVANT THE ORIGIN STORY-」第2弾。チンギスにスポットを当て、ノゴーン・ベキとの出会いや警察官を目指した理由など、これまで謎に包まれていた彼の過去をひも解く全4話の完全オリジナルストーリーだ。U-NEXTではEpisode2まで独占配信されている。
林遣都演じるノゴーン・ベキは、国際テロ組織・テントのリーダーとして巨額の資金を得る一方、その多くを、内乱などで身寄りをなくした孤児たちのための児童養護施設の建設・運営などにあて、孤児の救済に尽力していた。チンギスが保護された施設もまた、ベキが創設した孤児院だった。
9月27日21時より配信開始となるEpisode3では、今井柊斗演じる若きバトラカとともに、若きベキが孤児院を訪れる様子も描かれる。子どもたちとベキ、バトラカの関係性や、チンギスとベキが見せるまなざしや表情など、一つ一つに注目したい。
若きベキを演じる林は、「少年期のチンギスを演じた大矢奈央貴くんとのシーンはどれもとても印象深いものとなりました。素晴らしいお芝居を見せてくれ、そのひたむきな姿に何度も心を動かされました。彼が魂を込めて作り上げた若き日のチンギスの眼差しに、ぜひ注目してください」とコメント。
一方、若きバトラカ役の今井は、「本編では決して語られることのないチンギスのルーツにベキやバトラカがどのように関わり、彼に何を与えていったのか。そんなチンギスの過去と壮大な『VIVANT』の始まりが描かれる今作に若きバトラカという役を通して立ち会い、出逢えたことを心から光栄に思います」と語っている。
ドラマ『チンギス-VIVANT THE ORIGIN STORY-』は、U-NEXTにて独占配信中（全4話）。
※林遣都、今井柊斗のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■若きノゴーン・ベキ役：林遣都
このたび、『VIVANT』の人気キャラクター、チンギスのこれまでの物語に、若きノゴーン・ベキ役として出演させていただきます。再び『VIVANT』チームに参加できること、そして再びベキと呼ばれる日が来たことをとても嬉しく思います。
少年期のチンギスを演じた大矢奈央貴くんとのシーンはどれもとても印象深いものとなりました。素晴らしいお芝居を見せてくれ、そのひたむきな姿に何度も心を動かされました。彼が魂を込めて作り上げた若き日のチンギスの眼差しに、ぜひ注目してください。
■若きバトラカ役：今井柊斗
この度、本編と同じく若きバトラカとして出演させていただきます、今井柊斗と申します。いち視聴者として正義感で溢れ圧倒的な存在感を放つチンギスという人間に魅了されてきました。本編では決して語られることのないチンギスのルーツにベキやバトラカがどのように関わり、彼に何を与えていったのか。そんなチンギスの過去と壮大な『VIVANT』の始まりが描かれる今作に若きバトラカという役を通して立ち会い、出逢えたことを心から光栄に思います。ぜひ放送をお楽しみにしていただければと思います！