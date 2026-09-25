「エバートンはマツキ獲得を狙うべき」松木玖生の“代表デビュー弾”が英国でも反響 地元記者がプッシュ「スピード、技術、正確性が詰まっていた」
松木の鮮烈デビュー戦ゴールが話題だ(C)Getty Images
サッカー日本代表は9月24日、宮城県のキューアンドエースタジアムみやぎでウルグアイ代表と国際親善試合を行い、3-1で勝利した。6月の北中米ワールドカップ（W杯）後での最初の公式戦で、南米の強豪を相手に見事に白星を掴んだ。そして、前半からチームを勢いに乗せたのはA代表初招集の若武者、松木玖生の一撃だった。
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11分、中村敬斗からのロングパスを敵陣右サイドで受けた松木は、そのままドリブルを仕掛け、相手ディフェンス2人をかわしながら思い切りよく左足でシュート。PA外から放たれた低い弾道のボールは、一直線にサイドネットに突き刺さった。
試合開始早々、松木の代表初ゴールで先制した日本は、後半にも塩貝健人、上田綺世が追加点となるゴールを決め、“新生日本代表”初戦を勝利で飾っている。
この試合での日本の3得点の中でも、初招集で初得点を記録した松木のインパクトは大きく、初めてとなる国際Aマッチでもそのポテンシャルの高さを発揮。23歳の躍動に、スタンドの代表サポーターは酔いしれた。
また、サウサンプトン所属の日本人アタッカーの活躍には、イングランドメディアも注目。現地サッカーサイト『The72』は早速、松木の特集記事を配信している。クラブでも存在感を見せているプレー内容を評しながら、「クリュウ・マツキは、今月に入りサウサンプトンで1ゴール1アシストを記録している好パフォーマンスをそのままに、日本代表デビュー戦でも印象的な活躍を披露した」と報じた。
さらに、「今月、スウォンジー戦でアシストを記録し、ブリストル・シティ戦の勝利ではゴールを挙げるなど、クラブでも好調を維持している。そして今回、代表戦でも自身初となるゴールを記録した」と賛辞を並べた。
同じくイングランドメディア『Football Insider』も、松木の代表初ゴールをレポート。「木曜日に行われたウルグアイ戦。開始からわずか12分で、マツキは代表初ゴールを記録した」と伝えており、「ケイト・ナカムラからのサイドチェンジを受けると、マツキは右足でボールを持ち直し、ファーサイドへシュートを突き刺して先制点を奪った。スピード、巧みな技術、そして正確性。そのすべてが、このプレーには詰まっていた」などと説いている。
また、『Football Insider』のトピックを執筆したハリ・バートン記者は、通常よりプレミアリーグのエバートンの記事にも携わっていることから、今回の松木のゴールを受け、以下のような私見も綴っている。
「デイビッド・モイーズ監督率いるエバートンは、1月の移籍市場でサウサンプトンのマツキ獲得を狙うべきだ」
鮮やかなゴールで代表デビューを飾った松木。新たな日本代表の“顔”として、はやくもその名前を世界に知らしめている。
[文:元川悦子]