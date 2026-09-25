給餌器の前で待っていた猫さんが、予想外の行動に。可愛すぎる姿に、思わず笑顔になってしまいます。

ごはんを待ち構える猫ちゃんの姿は34万回以上再生され、「毎秒かわいいずっとかわいい」「大丈夫誰もとらないよ」「待ちくたびれてる顔してるかわいい」「パチスロ当たった時みたいでかわいい」といったコメントが寄せられています。

【動画：自動給餌器の前でスタンバイしていた猫…ごはんが出てきた瞬間の『まさかの行動』】

ごはん待ちのうにまるくん

TikTokアカウント『うにまるさん』に投稿されたのは、1歳のマンチカン「うにまる」くんの姿。短い足とぬいぐるみのようなフォルムがキュートなうにまるくん。ひとつひとつの仕草に、可愛さが詰まっているのだそう。

ある日、自動給餌器の前で座っているうにまるくんの姿があったといいます。どうやら、大好きなごはんの時間が待ちきれないようです。

まさかの両手キャッチ

うにまるくんが、「まだかにゃ」というようにソワソワし出したといいます。キョロキョロと周りを見渡したり舌を出したり、落ち着かない様子。ごはんが出てくるのを心待ちにしているのが、伝わってきます。

自動給餌器から音がすると、うにまるくんが即座に反応し、立ち上がったといいます。なんと、両手で出てくるカリカリを捕まえようとしたのだそう。「逃がさないにゃ」というように、カリカリの上に両手を乗せたといううにまるくん。可愛すぎる行動に、笑みがこぼれます。

食いしん坊なところがキュート

うにまるくんが、捕まえたごはんをおいしそうに食べ始めたといいます。「これ、これ！」というように、口の中で噛み締めていたといううにまるくん。1日4回のごはんタイムが、楽しみで仕方ないのでしょう。こんなにおいしそうに食べてくれると、ついたくさんあげたくなってしまいそうです。

「眠たそうにしているときでも、自動給餌器からカリカリが出てくるとダッシュでやってくる」と飼い主さん。手でカリカリを捕まえるのも、うにまるくんあるあるなのだとか。食いしん坊でおちゃめなうにまるくん。これからも、たくさん食べてスクスクと成長していくことでしょう。

うにまるくんがカリカリを捕まえようとする姿は、たくさんの人に笑顔と癒やしを届けました。

投稿には、「カリカリお手手に浴びてる。笑」「うちの猫と一緒すぎてwww」「ずっと待ち構えてるの可愛すぎる」「手から行ってるのが可愛い、待ってました！みたいなww」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント『うにまるさん』には、マンチカンうにまるくんの愛らしい成長の記録が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『うにまるさん』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。