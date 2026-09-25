【感動】46日ぶりに大好きなパパと再会した柴犬、うれしさのあまり見せた「まさかの行動」
YouTubeチャンネル「まめ田ちゃめ助」が、「会えて良かった！パパ大手術後の愛犬たちとの再会 柴犬まめとちゃめ」を公開しました。動画では、巨大腫瘍摘出などの大手術を乗り越えたパパと、柴犬の「まめ」と「ちゃめ」が46日ぶりに再会する感動的な様子が収められています。
5年前に撮影されたという本動画。冒頭では、入院当日の朝、パパが愛犬たちに「今日からパパ入院するけどね」と語りかける場面から始まります。パパは巨大腫瘍摘出などの命懸けの手術を受けるため、急遽入院することに。パパにとって、入院中はちゃめの足の状態も気がかりで仕方がなかったといいます。
そして迎えた46日ぶりの対面の日。パパがペットホテルのドアを開けると、まめとちゃめは尻尾を大きく振って大喜びで駆け寄ります。パパは優しく声をかけながら2匹を撫で回し、念願の再会を果たしました。まめはうれしさのあまり、思わずおしっこをしてしまうほどの興奮ぶりを見せます。
愛犬たちに会うことを心の支えに、12時間以上にも及ぶ難手術を頑張り抜いたパパ。何度も撫でながら「パパね、助けられたんやで」「よう辛抱したね」と愛情深く語りかける姿が収められています。
帰りの車中では、待ち焦がれていたちゃめが心の底から絞り出すような大きな鳴き声を上げ、パパをハッとさせたというエピソードも。その後、ちゃめも無事に足の手術を受けました。互いを想い合う家族の強い絆と深い愛情が伝わってくる、心温まる映像となっています。
5年前に撮影されたという本動画。冒頭では、入院当日の朝、パパが愛犬たちに「今日からパパ入院するけどね」と語りかける場面から始まります。パパは巨大腫瘍摘出などの命懸けの手術を受けるため、急遽入院することに。パパにとって、入院中はちゃめの足の状態も気がかりで仕方がなかったといいます。
そして迎えた46日ぶりの対面の日。パパがペットホテルのドアを開けると、まめとちゃめは尻尾を大きく振って大喜びで駆け寄ります。パパは優しく声をかけながら2匹を撫で回し、念願の再会を果たしました。まめはうれしさのあまり、思わずおしっこをしてしまうほどの興奮ぶりを見せます。
愛犬たちに会うことを心の支えに、12時間以上にも及ぶ難手術を頑張り抜いたパパ。何度も撫でながら「パパね、助けられたんやで」「よう辛抱したね」と愛情深く語りかける姿が収められています。
帰りの車中では、待ち焦がれていたちゃめが心の底から絞り出すような大きな鳴き声を上げ、パパをハッとさせたというエピソードも。その後、ちゃめも無事に足の手術を受けました。互いを想い合う家族の強い絆と深い愛情が伝わってくる、心温まる映像となっています。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
大の犬好き。とくに、柴犬ファン。柴犬 まめとちゃめの飼い主。よろしくお願いします。 主な活躍 【動画紹介】 ・日本テレビ「ＰＯＮ！」 ・ＮＨＫおはよう日本「世界が注目！ネット動画」 ・関西テレビ「関ジャニ∞のジャニ勉」 ・ＮＨＫ「特ダネ！投稿ＤＯ画」 ・テレビ朝日 スーパーＪチャンネル「衝撃映像４月号」 ・テレビ朝日 グッド！モーニング「キニトピ」 ・日本テレビ「天才！志村どうぶつ園」動物オモシロ映像あつめ隊 ・テレビ朝日「ビートたけしのTVタックル」 ・TBSテレビ「トコトン掘り下げ隊！生き物にサンキュー！！」 ・TBSテレビ「王様のブランチ」 ・BS-TBS 「かわいいアニマル大集合！どうぶつのじかん」 ・羽鳥慎一 モーニングショー 【テレビ出演】 ・テレビ東京「どうぶつピース！！」 ・テレビ朝日「ナニコレ珍百景」で珍百景に登録 【受賞】 ・いぬのきもち・ねこのきもち「第１回いぬねこ動画コンテスト」大賞 ・ＮＨＫ「特ダネ！投稿ＤＯ画」１１月の月間賞 ・Ｙahoo！映像トピックス アワード 2013 動物部門ランキング12位 ・【Ｈao123】「フィンガー体操コンテスト」審査員特別賞 ・au損保 「ペット動画コンテスト」ファイナリスト賞 ・au損保「第２回ペット動画コンテスト」最優秀賞 【企業とのコラボレーション動画制作】 ・犬猫生活株式会社 ・株式会社Doggy Box
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