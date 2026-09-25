飼い主の久々のドッキリに戸惑う柴犬に悶絶！おもちゃより飼い主が気になってしまう健気な反応

チャンネル情報

大の犬好き。とくに、柴犬ファン。柴犬 まめとちゃめの飼い主。よろしくお願いします。 主な活躍 【動画紹介】 ・日本テレビ「ＰＯＮ！」 ・ＮＨＫおはよう日本「世界が注目！ネット動画」 ・関西テレビ「関ジャニ∞のジャニ勉」 ・ＮＨＫ「特ダネ！投稿ＤＯ画」 ・テレビ朝日 スーパーＪチャンネル「衝撃映像４月号」 ・テレビ朝日 グッド！モーニング「キニトピ」 ・日本テレビ「天才！志村どうぶつ園」動物オモシロ映像あつめ隊 ・テレビ朝日「ビートたけしのTVタックル」 ・TBSテレビ「トコトン掘り下げ隊！生き物にサンキュー！！」 ・TBSテレビ「王様のブランチ」 ・BS-TBS 「かわいいアニマル大集合！どうぶつのじかん」 ・羽鳥慎一 モーニングショー 【テレビ出演】 ・テレビ東京「どうぶつピース！！」 ・テレビ朝日「ナニコレ珍百景」で珍百景に登録 【受賞】 ・いぬのきもち・ねこのきもち「第１回いぬねこ動画コンテスト」大賞 ・ＮＨＫ「特ダネ！投稿ＤＯ画」１１月の月間賞 ・Ｙahoo！映像トピックス アワード 2013 動物部門ランキング12位 ・【Ｈao123】「フィンガー体操コンテスト」審査員特別賞 ・au損保 「ペット動画コンテスト」ファイナリスト賞 ・au損保「第２回ペット動画コンテスト」最優秀賞 【企業とのコラボレーション動画制作】 ・犬猫生活株式会社 ・株式会社Doggy Box