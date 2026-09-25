土屋太鳳を佐久間大介がエスコート 真逆の恋愛観トークで大盛り上がり
俳優の土屋太鳳、Snow Manの佐久間大介が25日、都内で行われた映画『マッチング TRUE LOVE』公開初日舞台あいさつに登壇した。降壇時には、佐久間がロングドレスの土屋の手を引きエスコート。紳士的な一面を見せて会場を沸かせた。
【全身ショット】ロングドレスが美しい…上品な衣装を身にまとった土屋太鳳＆共演者ら
今作は、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した『マッチング』の続編。南の島での“マッチングツアー”を舞台に、理想の相手を求めて集まった男女たちの人間模様が複雑に絡み合い、予想だにしない方向へと加速していく。土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花（りんか）を演じ、佐久間は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢（とむ）を演じる。
この日は豊嶋花、倉悠貴、真飛聖、内田英治監督らキャストも参加する中、恋愛に関する究極の二択を選ぶ企画に挑戦。まずは「マッチングアプリで出会うなら、趣味が自分とほぼ同じ人」か「趣味も価値観も自分とは全然違う人」では土屋が「恋ならすてきだけど人生のパートナーと話すことは、地味なので価値観が違うと…」とある程度同じ人が良いとすると、佐久間は「経験者深けぇ！」と声をあげた。
一方「すごく趣味が多いので、その趣味が違う人のほうが新しい刺激。知らないことを教えてくれたりするほうが尊敬しやすい」という豊嶋に同意する形で佐久間は「俺も同じ。友だちに俺と全然趣味が違う人とか考えが違う人がいる。おもしろくて。そういう考えもあるんだ、と刺激があるのは（価値観の）合わない人」と持論を明かした。
さらに偶然の恋人の重大な秘密を知ってしまったら…土屋が「待つ」で佐久間が「聞く」。好きな人からの連絡は、佐久間が「待っていられない」、土屋は「連絡を待つ」を挙げ、真逆の恋愛観があらわになった。
佐久間は「待ってられないんです。連絡取りたいなら連絡取る。会いたいなら会いたい！」と積極的な考えを披露すると、土屋は「男の人って感じ」と反応。また、「好きというのなら行動で示していかないと」と理由を明かす土屋に、佐久間は「侍みたいだね」とツッコミを入れるなど大盛り上がり。司会から終了が告げられても、佐久間は「これだけで3時間くらいできますね！」とはしゃいでいた。
【全身ショット】ロングドレスが美しい…上品な衣装を身にまとった土屋太鳳＆共演者ら
今作は、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した『マッチング』の続編。南の島での“マッチングツアー”を舞台に、理想の相手を求めて集まった男女たちの人間模様が複雑に絡み合い、予想だにしない方向へと加速していく。土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花（りんか）を演じ、佐久間は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢（とむ）を演じる。
一方「すごく趣味が多いので、その趣味が違う人のほうが新しい刺激。知らないことを教えてくれたりするほうが尊敬しやすい」という豊嶋に同意する形で佐久間は「俺も同じ。友だちに俺と全然趣味が違う人とか考えが違う人がいる。おもしろくて。そういう考えもあるんだ、と刺激があるのは（価値観の）合わない人」と持論を明かした。
さらに偶然の恋人の重大な秘密を知ってしまったら…土屋が「待つ」で佐久間が「聞く」。好きな人からの連絡は、佐久間が「待っていられない」、土屋は「連絡を待つ」を挙げ、真逆の恋愛観があらわになった。
佐久間は「待ってられないんです。連絡取りたいなら連絡取る。会いたいなら会いたい！」と積極的な考えを披露すると、土屋は「男の人って感じ」と反応。また、「好きというのなら行動で示していかないと」と理由を明かす土屋に、佐久間は「侍みたいだね」とツッコミを入れるなど大盛り上がり。司会から終了が告げられても、佐久間は「これだけで3時間くらいできますね！」とはしゃいでいた。