Snow Man佐久間大介、土屋太鳳から人狼ゲームのコツを伝授される「本当に苦手なんです」
俳優の土屋太鳳と9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が25日、都内で行われた映画『マッチング TRUE LOVE』公開初日舞台あいさつに登壇した。キャストで沖縄・久米島での撮影の裏ではキャストで人狼ゲームにハマったエピソードを明かした。
【写真】キリっとした笑顔！カメラ目線の佐久間大介
佐久間は人狼ゲームが苦手だそうで「誰が一番弱かったのかな？俺は参加していないから、俺は“最弱”ではない」と会場に向かって弁解。共演の豊嶋花いわく「太鳳さんは顔に出ちゃう…」と暴露すると、土屋は「本当に苦手なんです」と苦笑した。
豊嶋が「太鳳さん、後半慣れてからがうますぎてプロフェッショナル」と驚くと佐久間も「さすが女優！」とうなずいた。土屋は「コツをつかんだのが…」と切り出すと佐久間は「コツあるんですか？教えてください！」とお願い。土屋は「人狼ではないと本気で訴えたらいい」と伝授した。
しかし佐久間は「俺は本気で言ってる。本気で市民だ！って言うんですけどね、村の投票でやられる…」と納得がいかなそうでありつつも「太鳳ちゃん自体は嘘は苦手だけど本気で演じる。人狼ゲームで役者魂をみせるんだ」と土屋の芝居力には感心しきり。土屋も「人狼ゲームの映画をやったことあるので」とまんざらでもなさげだった。
今作は、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した『マッチング』の続編。南の島での“マッチングツアー”を舞台に、理想の相手を求めて集まった男女たちの人間模様が複雑に絡み合い、予想だにしない方向へと加速していく。土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花（りんか）を演じ、佐久間は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢（とむ）を演じる。
このほか、倉悠貴、真飛聖、内田英治監督が登壇した。
【写真】キリっとした笑顔！カメラ目線の佐久間大介
佐久間は人狼ゲームが苦手だそうで「誰が一番弱かったのかな？俺は参加していないから、俺は“最弱”ではない」と会場に向かって弁解。共演の豊嶋花いわく「太鳳さんは顔に出ちゃう…」と暴露すると、土屋は「本当に苦手なんです」と苦笑した。
しかし佐久間は「俺は本気で言ってる。本気で市民だ！って言うんですけどね、村の投票でやられる…」と納得がいかなそうでありつつも「太鳳ちゃん自体は嘘は苦手だけど本気で演じる。人狼ゲームで役者魂をみせるんだ」と土屋の芝居力には感心しきり。土屋も「人狼ゲームの映画をやったことあるので」とまんざらでもなさげだった。
今作は、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した『マッチング』の続編。南の島での“マッチングツアー”を舞台に、理想の相手を求めて集まった男女たちの人間模様が複雑に絡み合い、予想だにしない方向へと加速していく。土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花（りんか）を演じ、佐久間は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢（とむ）を演じる。
このほか、倉悠貴、真飛聖、内田英治監督が登壇した。