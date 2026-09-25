川崎希、“高級車”購入にネット衝撃 ベンツ2台持ち3児の母に「カッコイイ」の声
元AKB48のメンバーで実業家、タレントの川崎希が、25日までにInstagramを更新。新たな高級車の納車を受けたことを報告した。
【写真】川崎希の新車、マッサージ機能まで!? ゲレンデと並ぶ新たな“高級車”がすごい
川崎は、2013年にモデルのアレクサンダーと結婚。不妊治療を経て2017年8月に長男、2020年10月に長女が誕生し、2025年6月には第3子を出産した。
この日は「家族が増えたので7人乗りの新しい車を買いました」と報告。「あまり車を買い替えないのでとっても久しぶりの新車にウキウキ」とつづり、初めてだというスライドドア付きの新車の外観やマッサージ機能付きのシートを備えた内装などを動画で紹介した。
また、アレクサンダーとのYouTubeチャンネルでは『【新車納車】家族５人になって初めてのスライドドア車を購入しました』と題した動画を公開。「今回私たちが購入したのは、メルセデス・ベンツのＶクラスというワゴンタイプの車になってます」と車種を明かし、お気に入りのポイントを語っている。
さらに、車を1台売却したようで、「今はゲレンデとこのＶクラスの2台になりました」とベンツの2台の車を所有していることを明かした。
ファンからは「カッコイイ」「ゲレンデと2台持ちやばすぎる」「まじで憧れる」など驚きの声が寄せられている。
引用：「川崎希」Instagram（＠kawasakinozomi）、「アレクのんちゃんねる」YouTube（@alexandernonchan）
【写真】川崎希の新車、マッサージ機能まで!? ゲレンデと並ぶ新たな“高級車”がすごい
川崎は、2013年にモデルのアレクサンダーと結婚。不妊治療を経て2017年8月に長男、2020年10月に長女が誕生し、2025年6月には第3子を出産した。
この日は「家族が増えたので7人乗りの新しい車を買いました」と報告。「あまり車を買い替えないのでとっても久しぶりの新車にウキウキ」とつづり、初めてだというスライドドア付きの新車の外観やマッサージ機能付きのシートを備えた内装などを動画で紹介した。
さらに、車を1台売却したようで、「今はゲレンデとこのＶクラスの2台になりました」とベンツの2台の車を所有していることを明かした。
ファンからは「カッコイイ」「ゲレンデと2台持ちやばすぎる」「まじで憧れる」など驚きの声が寄せられている。
引用：「川崎希」Instagram（＠kawasakinozomi）、「アレクのんちゃんねる」YouTube（@alexandernonchan）