川崎希

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　元AKB48のメンバーで実業家、タレントの川崎希が、25日までにInstagramを更新。新たな高級車の納車を受けたことを報告した。

【写真】川崎希の新車、マッサージ機能まで!?　ゲレンデと並ぶ新たな“高級車”がすごい

　川崎は、2013年にモデルのアレクサンダーと結婚。不妊治療を経て2017年8月に長男、2020年10月に長女が誕生し、2025年6月には第3子を出産した。

　この日は「家族が増えたので7人乗りの新しい車を買いました」と報告。「あまり車を買い替えないのでとっても久しぶりの新車にウキウキ」とつづり、初めてだというスライドドア付きの新車の外観やマッサージ機能付きのシートを備えた内装などを動画で紹介した。

　また、アレクサンダーとのYouTubeチャンネルでは『【新車納車】家族５人になって初めてのスライドドア車を購入しました』と題した動画を公開。「今回私たちが購入したのは、メルセデス・ベンツのＶクラスというワゴンタイプの車になってます」と車種を明かし、お気に入りのポイントを語っている。

　さらに、車を1台売却したようで、「今はゲレンデとこのＶクラスの2台になりました」とベンツの2台の車を所有していることを明かした。

　ファンからは「カッコイイ」「ゲレンデと2台持ちやばすぎる」「まじで憧れる」など驚きの声が寄せられている。

引用：「川崎希」Instagram（＠kawasakinozomi）、「アレクのんちゃんねる」YouTube（@alexandernonchan）