『ダウンタイム』美しすぎて話題の“受付嬢”、オフショットに「まじ美人」「女神級のかわいさ」と反響
女優の安田乙葉が、25日までにInstagramを更新。Netflixシリーズ『ダウンタイム』のオフショットを投稿すると、「美しすぎる」と反響が寄せられている。
【写真】『ダウンタイム』受付嬢が「美しすぎる」 水着やタイトなニット姿も
安田は、2018年に恋愛リアリティーショー『恋する・週末ホームステイ』シーズン3（ABEMA）に出演。その後、2024年にカンテレ・フジテレビ開局65周年特別ドラマ『GTOリバイバル』への出演や、2025年にはショートドラマ『ヘイトバブル 女だらけの悪徳企業で成り上がり！？』で初の主演を務めるなど、女優としての活躍の場を広げている。
そんな安田は本作にて、遠山凜（仲里依紗）が院長を務める遠山美容外科クリニックの受付・長谷川を演じている。この日の投稿では、クリニックのカウンターで笑顔を浮かべる姿をはじめ、美しい鎖骨が輝くオフショルダーの私服衣装姿など、さまざまな魅力あふれるショットを公開した。
本投稿にファンからは「目の保養すぎる」「美しすぎる」「まじ美人」「女神級のかわいさ」「どっちの衣装もかわいすぎ」「『ダウンタイム』の受付嬢たちみんなかわいくて最高」などと反響が寄せられている。
引用：「安田乙葉」Instagram（＠otoha_yasuda）
【写真】『ダウンタイム』受付嬢が「美しすぎる」 水着やタイトなニット姿も
安田は、2018年に恋愛リアリティーショー『恋する・週末ホームステイ』シーズン3（ABEMA）に出演。その後、2024年にカンテレ・フジテレビ開局65周年特別ドラマ『GTOリバイバル』への出演や、2025年にはショートドラマ『ヘイトバブル 女だらけの悪徳企業で成り上がり！？』で初の主演を務めるなど、女優としての活躍の場を広げている。
本投稿にファンからは「目の保養すぎる」「美しすぎる」「まじ美人」「女神級のかわいさ」「どっちの衣装もかわいすぎ」「『ダウンタイム』の受付嬢たちみんなかわいくて最高」などと反響が寄せられている。
引用：「安田乙葉」Instagram（＠otoha_yasuda）