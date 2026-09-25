元アイドルハーフ美女163cm、スタイル抜群“ミニスカ”ポートレートに反響
タレントで、アイドルグループ「#ババババンビ」元メンバー、池田メルダが25日、自身のInstagramを更新し、最新のポートレートを公開し、ファンを喜ばせている。
【写真】元アイドルハーフ美女が「スタイル抜群」 キュートなミニスカ姿 タイトなニット姿にすっぴんも
池田が公開したのは、デコルテを大胆にあらわにしたニットのトップスに、ミニスカートというファッションで、町中で撮影してもらっているポートレートだ。アイドル時代からお世話になっているカメラマンに撮影してもらったとのこと。
コメント欄には「可愛い過ぎるよぉ～」「可愛らしい人、このお嬢さんはこれからも注目」「カワイイなぁ～」「健康第一」といった声が寄せられている。
【池田メルダ・プロフィール】
2000年2月6日生まれの26歳。日本のタレント、グラビアアイドル。日本人とインドネシア人の両親の元に生まれる。2020年1月にアイドルグループ「#ババババンビ」のメンバーとしての活動をスタートし、2023年5月に同グループを卒業。
引用：「池田メルダ」Instagram（＠meruda__ikeda）
【写真】元アイドルハーフ美女が「スタイル抜群」 キュートなミニスカ姿 タイトなニット姿にすっぴんも
池田が公開したのは、デコルテを大胆にあらわにしたニットのトップスに、ミニスカートというファッションで、町中で撮影してもらっているポートレートだ。アイドル時代からお世話になっているカメラマンに撮影してもらったとのこと。
【池田メルダ・プロフィール】
2000年2月6日生まれの26歳。日本のタレント、グラビアアイドル。日本人とインドネシア人の両親の元に生まれる。2020年1月にアイドルグループ「#ババババンビ」のメンバーとしての活動をスタートし、2023年5月に同グループを卒業。
引用：「池田メルダ」Instagram（＠meruda__ikeda）