15歳でデビューの人気女子レスラー「死ぬほど頑張って車の免許とった」かわいらしい免許証写真を公開
プロレスラーの稲葉あずさが24日にInstagramを更新。運転免許証の取得を報告し、免許証も披露した。
【写真】19歳の女子レスラーの最新グラビア
2007年11月29日生まれ、愛知県出身の稲葉は2022年夏にプロレス団体「JTO」に練習生として入門。翌年3月には姉・稲葉ともか戦でデビューを果たした。
現在18歳の彼女が「死ぬほど頑張って車の免許とった」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、コスチューム姿で運転免許証を掲げる様子が収められている。
投稿の中で稲葉は「この鬼のハードスケジュールでよく免許とれたなって自分でもおもいます ほめて」とつづり「免許とって1ヶ月で愛知も北海道も青森も東京も神奈川も埼玉も千葉も運転したwww」とコメントしている。
引用：「稲葉あずさ」Instagram（＠azs_jto_071129）
【写真】19歳の女子レスラーの最新グラビア
2007年11月29日生まれ、愛知県出身の稲葉は2022年夏にプロレス団体「JTO」に練習生として入門。翌年3月には姉・稲葉ともか戦でデビューを果たした。
現在18歳の彼女が「死ぬほど頑張って車の免許とった」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、コスチューム姿で運転免許証を掲げる様子が収められている。
投稿の中で稲葉は「この鬼のハードスケジュールでよく免許とれたなって自分でもおもいます ほめて」とつづり「免許とって1ヶ月で愛知も北海道も青森も東京も神奈川も埼玉も千葉も運転したwww」とコメントしている。
引用：「稲葉あずさ」Instagram（＠azs_jto_071129）