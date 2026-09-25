Snow Man佐久間大介、入所21周年で映画公開に感慨「記念日が増えたよう」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が25日、都内で行われた映画『マッチング TRUE LOVE』公開初日舞台あいさつに登壇した。佐久間は「きょう事務所に入って21周年でして。アイドル21年やっているんですが、同じ日に記念日が増えたようでうれしいでございます」と喜び、会場から拍手が巻き起こった。
【写真】満面の笑み！ストライプスーツ姿のSnow Man・佐久間大介
さらに、「ライブ・ビューイングのみなさん盛り上がってる～!? 今九州地方盛り上がってます！九州は勢いありますね～！北海道も負けてない!?」とマイクを上の方に向け、元気いっぱいにムードメーカーを担った。
現場で助けられた人について「今回、沖縄の久米島で撮影でキャストも多い中で、僕は少し参加が遅くなったのですが、いざ参加した時に、大人数でいるところで太鳳ちゃんが真ん中でめちゃめちゃ盛り上げていてキャストの皆さん、スタッフの皆さんの士気も高めてくれていた。太鳳ちゃんがそんなに場を回して盛り上げているんだって」と感動したそう。土屋は「そう感じてくださるのはうれしい」と喜ぶと、佐久間は「俺も入りたいな、という気持ちでした」と和気あいあいとした現場の模様を明かしていた。
今作は、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した『マッチング』の続編。南の島での“マッチングツアー”を舞台に、理想の相手を求めて集まった男女たちの人間模様が複雑に絡み合い、予想だにしない方向へと加速していく。土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花（りんか）を演じ、佐久間は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢（とむ）を演じる。
このほか、豊嶋花、倉悠貴、真飛聖、内田英治監督が登壇した。
【写真】満面の笑み！ストライプスーツ姿のSnow Man・佐久間大介
さらに、「ライブ・ビューイングのみなさん盛り上がってる～!? 今九州地方盛り上がってます！九州は勢いありますね～！北海道も負けてない!?」とマイクを上の方に向け、元気いっぱいにムードメーカーを担った。
今作は、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した『マッチング』の続編。南の島での“マッチングツアー”を舞台に、理想の相手を求めて集まった男女たちの人間模様が複雑に絡み合い、予想だにしない方向へと加速していく。土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花（りんか）を演じ、佐久間は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢（とむ）を演じる。
このほか、豊嶋花、倉悠貴、真飛聖、内田英治監督が登壇した。