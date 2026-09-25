『ハリポタ』ジェイソン・アイザックス、息子役トム・フェルトン39歳の誕生日をお祝い
映画版『ハリー・ポッター』シリーズで、日本でも人気のマルフォイ親子を演じたジェイソン・アイザックスとトム・フェルトン。トムが39歳の誕生日を迎えたことを受け、ジェイソンが祝福メッセージを公開した。
【写真】ジェイソン・アイザックスから“息子”トム・フェルトンへ、お祝いメッセージ
トムの誕生日である9月22日、インスタグラムを更新したジェイソンは、「当時から君の声に耳を傾けていたし、これからもそうだ。息子よ、誕生日おめでとう」と祝福。
さらに、「君は今年ニューヨークで大勢の人々に喜びを与えたが、それが君にとってどれほど大切で、どれほど魂の糧となったかを知る人は少ない。私は知っているし、だからこそ君が好きだ」と続け、トムが出演するブロードウェイ舞台『ハリー・ポッターと呪われた子』のキャストや観客に向けて、カーテンコールでトムにバースデーソングを歌うよう呼び掛けた。
そして、「誰かが歌ったら、みんなも続く。約束する。彼はこんなことを頼んだ私を憎むだろう。息子よ、すまない。でも、君は祝福を受けるべきだ」と締めくくった。
ジェイソンとトムは、映画の公開から25年以上が経った今も「父さん」「息子」と呼び合う関係を続けている。トムは昨年4月、Peopleのインタビューで「今でも彼を父さんと呼んでいる。とても仲が良いんだ」とコメント。また、トムがロンドン・ウェストエンドの舞台『2：22 A Ghost Story』に出演した際には、ジェイソンが劇場まで駆け付けていた。
なお、“父”からの愛情あふれる祝福に対し、トムはコメント欄で「父さん、大好きだよ」と反応。ファンからも、「二人の関係は私たちファンの喜び。本当に美しい」「なんて素敵！ 我らがスリザリンの王子、お誕生日おめでとう！ 今年あなたが成し遂げたことを、私たちは皆誇りに思っています」「ほっこりする」「最高にキュート」といった声が寄せられている。
引用：「ジェイソン・アイザックス」インスタグラム（＠therealjasonisaacs）
【写真】ジェイソン・アイザックスから“息子”トム・フェルトンへ、お祝いメッセージ
トムの誕生日である9月22日、インスタグラムを更新したジェイソンは、「当時から君の声に耳を傾けていたし、これからもそうだ。息子よ、誕生日おめでとう」と祝福。
さらに、「君は今年ニューヨークで大勢の人々に喜びを与えたが、それが君にとってどれほど大切で、どれほど魂の糧となったかを知る人は少ない。私は知っているし、だからこそ君が好きだ」と続け、トムが出演するブロードウェイ舞台『ハリー・ポッターと呪われた子』のキャストや観客に向けて、カーテンコールでトムにバースデーソングを歌うよう呼び掛けた。
ジェイソンとトムは、映画の公開から25年以上が経った今も「父さん」「息子」と呼び合う関係を続けている。トムは昨年4月、Peopleのインタビューで「今でも彼を父さんと呼んでいる。とても仲が良いんだ」とコメント。また、トムがロンドン・ウェストエンドの舞台『2：22 A Ghost Story』に出演した際には、ジェイソンが劇場まで駆け付けていた。
なお、“父”からの愛情あふれる祝福に対し、トムはコメント欄で「父さん、大好きだよ」と反応。ファンからも、「二人の関係は私たちファンの喜び。本当に美しい」「なんて素敵！ 我らがスリザリンの王子、お誕生日おめでとう！ 今年あなたが成し遂げたことを、私たちは皆誇りに思っています」「ほっこりする」「最高にキュート」といった声が寄せられている。
引用：「ジェイソン・アイザックス」インスタグラム（＠therealjasonisaacs）