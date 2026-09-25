アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は24日、首脳会談を行い、AIや台湾問題などについて意見を交わしました。北京から中継です。

──中国側は今回の会談をどのように受け止めているのでしょうか。

ある中国共産党関係者は、「会談は成功だった。アメリカからの最高レベルのもてなしを感じられた」と高く評価しました。

習近平主席は、晩さん会のスピーチで、「トランプ大統領と率直で踏み込んだ意見交換を行い、 多くの新たな合意に達した」と誇りましたが、具体的な成果は明らかにしていません。

日中関係筋は、「中国にとって最大の成果は、アメリカとの対等な関係を全世界や国内に向けて示すことができたことだ」と指摘しました。

来年の共産党大会で異例の4期目に入ることを狙う習主席にとって、会談の中身よりも、アメリカ大統領から、他の国にはしないようなもてなしを受けているというシーンを国内に向けてアピールすることが何よりも欲しい成果だったのです。

──習主席は晩さん会で、「米中が日本軍国主義の侵略者と戦った」と語りましたが、どのような思惑があったのでしょうか？

中国政府の関係者は、「高市総理がトランプ大統領と会談した直後のタイミングで、日米関係に亀裂を生じさせる狙いがあった」と強調しました。

習主席の発言の背景について、中国政府の関係者は、「いまだに台湾有事をめぐる国会答弁を撤回しない高市氏への怒りが冷めていない」と説明しました。習主席としては、「高市氏と会談した直後のトランプ大統領に、中国の主張を刷り込ませる必要があった」というのです。