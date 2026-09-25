公式ドキュメンタリー『アイアン・メイデン：バーニング・アンビション』12月4日公開！ 未公開映像＆エディの新作アニメも
“音楽史上最も偉大なバンド”とも呼ばれるアイアン・メイデンの軌跡を追った公式ドキュメンタリー『IRON MAIDEN: BURNING AMBITION（原題）』が、邦題『アイアン・メイデン：バーニング・アンビション』として、12月4日より2週間限定で全国公開されることが決定。あわせて、ポスタービジュアルと場面写真が解禁された。
【写真】『アイアン・メイデン：バーニング・アンビション』場面写真
結成から50年の歴史を誇るアイアン・メイデン。イースト・ロンドンのパブから世界最大のスタジアムでライブを開催するまで上り詰めたこのバンドは、いかにして誕生し、いかにして世界を震わせる音楽を生み出してきたのか。本作では、前例のない公式アーカイブへの全面アクセスを実現し、その歴史に迫る。
初期のクラブ・ギグの荒々しい熱気から、黄金期の創造力、度重なる転機、再結集、そして現在進行形のワールド・ツアーまで、半世紀にわたるバンドの歩みを立体的に描写。公式アーカイブから発掘された未公開映像をはじめ、歴史的ライブ、創作の現場、ツアーの舞台裏など、貴重な映像の数々が収められている。さらに、バンドの象徴として知られる伝説的マスコット“エディ”の完全新作アニメーションも登場する。
証言者には現メンバーと元メンバーに加え、ハビエル・バルデム（『ノーカントリー』『DUNE／デューン 砂の惑星』）、ラーズ・ウルリッヒ（METALLICA）、チャック・D（PUBLIC ENEMY／PROPHETS OF RAGE）、スコット・イアン（ANTHRAX）ら錚々たる顔ぶれが名を連ねる。メイデンがなぜ世代と国境を越えて愛され続けるのか、その理由が多角的に浮かび上がる。
このたび、バンドの象徴であるエディのアートワークを手掛けるアルバート“Akirant”キランテスによるポスタービジュアルと場面写真が解禁となった。11月24日、25日には、バンド結成50周年を祝して世界を巡った「RUN FOR YOUR LIVES」ワールド・ツアーの最終公演として、日本公演が開催される。
映画『アイアン・メイデン：バーニング・アンビション』は、12月4日より2週間限定で全国公開。
【写真】『アイアン・メイデン：バーニング・アンビション』場面写真
結成から50年の歴史を誇るアイアン・メイデン。イースト・ロンドンのパブから世界最大のスタジアムでライブを開催するまで上り詰めたこのバンドは、いかにして誕生し、いかにして世界を震わせる音楽を生み出してきたのか。本作では、前例のない公式アーカイブへの全面アクセスを実現し、その歴史に迫る。
証言者には現メンバーと元メンバーに加え、ハビエル・バルデム（『ノーカントリー』『DUNE／デューン 砂の惑星』）、ラーズ・ウルリッヒ（METALLICA）、チャック・D（PUBLIC ENEMY／PROPHETS OF RAGE）、スコット・イアン（ANTHRAX）ら錚々たる顔ぶれが名を連ねる。メイデンがなぜ世代と国境を越えて愛され続けるのか、その理由が多角的に浮かび上がる。
このたび、バンドの象徴であるエディのアートワークを手掛けるアルバート“Akirant”キランテスによるポスタービジュアルと場面写真が解禁となった。11月24日、25日には、バンド結成50周年を祝して世界を巡った「RUN FOR YOUR LIVES」ワールド・ツアーの最終公演として、日本公演が開催される。
映画『アイアン・メイデン：バーニング・アンビション』は、12月4日より2週間限定で全国公開。