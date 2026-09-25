カイア・ガーバー、兄の訃報から数日後に愛猫が失踪 恋人や友人の協力で無事保護
兄のプレスリー・ガーバーさんを亡くしたモデルのカイア・ガーバーをサポートすべく、恋人のルイス・プルマンや友人たちが駆け付けたようだ。カイアの愛猫トニーが、プレスリーさんの死後数日後に行方不明となり、その捜索ポスターを貼るビルや友人たちの姿がキャッチされた。
【写真】プレスリー・ガーバーさん、カイアとの美しい兄妹ショット
DailyMailによると、現地時間9月23日、カイアが暮らすロサンゼルスで、迷子猫の情報を求めるポスターを貼るビルと、インフルエンサーのジェイク・シェーンらの姿が写真に撮られたという。ルイスとカイアは、2025年1月から交際が伝えられている。
ポスターには、愛猫トニーの写真とともに、迷子になった場所や、首輪に追跡装置が付いていること、臆病な性格であることなどが記されており、報奨金の用意があることも明記されている。友人たちの活動が功を奏し、トニーは行方不明になってから約9時間後に無事保護されたという。また、フォトグラファー兼映像ディレクターのカリッサ・ガロは、花束をもってカイアの自宅を訪れており、ルイスが彼女とハグを交わす様子も目撃された。
報道によると、プレスリーさんは20日、ロサンゼルスのリハビリ施設で亡くなった。27歳だった。サンタモニカ警察は声明で、「2026年9月20日午前9時35分頃、薬物過剰摂取の疑いがあるとの通報を受け現場に駆けつけたところ、成人男性が死亡しているのを発見した」と発表。他殺の兆候はないとし、死因は検死を経て明らかにすると述べている。
元祖スーパーモデルとして知られるシンディ・クロフォードと、元モデルで実業家のランディ・ガーバーを両親に持つプレスリーさんは、15歳でIMGモデルズと契約し、2016年にカルバン・クラインのキャンペーンに起用され、同年にはモスキーノのリゾートコレクションでランウェイデビューを果たすなど活躍。その一方で、依存症との闘いやメンタルヘルスの問題を公にしていた。
【写真】プレスリー・ガーバーさん、カイアとの美しい兄妹ショット
DailyMailによると、現地時間9月23日、カイアが暮らすロサンゼルスで、迷子猫の情報を求めるポスターを貼るビルと、インフルエンサーのジェイク・シェーンらの姿が写真に撮られたという。ルイスとカイアは、2025年1月から交際が伝えられている。
報道によると、プレスリーさんは20日、ロサンゼルスのリハビリ施設で亡くなった。27歳だった。サンタモニカ警察は声明で、「2026年9月20日午前9時35分頃、薬物過剰摂取の疑いがあるとの通報を受け現場に駆けつけたところ、成人男性が死亡しているのを発見した」と発表。他殺の兆候はないとし、死因は検死を経て明らかにすると述べている。
元祖スーパーモデルとして知られるシンディ・クロフォードと、元モデルで実業家のランディ・ガーバーを両親に持つプレスリーさんは、15歳でIMGモデルズと契約し、2016年にカルバン・クラインのキャンペーンに起用され、同年にはモスキーノのリゾートコレクションでランウェイデビューを果たすなど活躍。その一方で、依存症との闘いやメンタルヘルスの問題を公にしていた。