神木隆之介、“MLB史上初”マイナスの背番号で始球式 山本由伸が捕手役「もうこんな体験は人生でない」
俳優の神木隆之介が日本時間25日（現地時間24日）、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアムで行われたロサンゼルス・ドジャース対サンディエゴ・パドレスの一戦で始球式に臨んだ。
【写真】MLB史上初!?マイナスの背番号のユニフォームを着た神木隆之介
「Godzilla Minus Zero Night」として、ドジャースと東宝がタッグを組んで実施した。東宝によると、『ゴジラ-0.0』で主人公・敷島浩一を演じた神木は、“MLB史上初”となるマイナス表記の背番号「-0.0」のユニフォームを着用して登板。「マイナス表記は初とのことで、嬉しいです！絶対に持って帰ります！！」と神木はうれしそうな様子を見せた。
神木は、始球式前に現地に集まった記者からの取材に応じ、「まず、始球式自体に緊張しています。メジャーということで、戦々恐々としていますが、会場の皆様や選手の皆様へ、何かの盛り上がりの一役を担えたらと思っています。とにかく精一杯投げるしかないですね！」と意気込んだ。
球場全体が「ゴジラ」にジャックされていることを聞かれると、「世界でも『ゴジラ』が人気であることを改めて実感しました。ゴジラが登場した時の歓声がすごかったんですよ！直に『ゴジラ』の人気を感じられて、ここアメリカでも愛されているということが分かったので、より『ゴジラ-0.0』の熱を皆さんにお届けしたいと思いました！」と話した。
始球式開始直前に本作の最新予告映像が流れると、バックスクリーンから今回初お披露目となったゴジラのグリーティング・スーツが咆哮をあげながら来襲。その姿が登場するとスタジアムは大歓声に包まれた。呼び込まれた神木がスタジアムの大型ビジョンに映し出されると、神木は笑顔でカメラに応えた。
神木がピッチャーマウンドに立つと、昨年MLBワールドシリーズで日本人投手として初めてMVPを獲得した山本由伸投手がキャッチャー役として姿を見せた。
ゴジラグリーティング・スーツと現地ファンが見守る中、神木が緊張の面持ちでサイドスローから放たれた渾身の1球は、ノーバウンドで山本のミットに強く収まり、観客からは大きな拍手と歓声が巻き起こった。投げ終わると神木と山本は、固い握手を交わし、記念撮影を実施。マウンドと観客に深々と頭を下げ、笑顔でマウンドを後にした。
始球式で堂々のピッチングを見せた神木は、急遽プレーボールアナウンス（試合開始宣言）という大役を務めた。宣言前には「英語は得意ではない…」と話していた神木だったが、再びマウンドに登場すると、「It’s time for Dodger Baseball！！」と流ちょうな英語を披露。会場からは大きな歓声が巻き起こり、レギュラーシーズン・ホーム最終戦の幕が上がった。
大役を終えた神木は「もう…本当に夢みたいです。現実感がないというか…。でも投げたボールは持っているっていう…。一生の思い出です。もうこんな体験は人生でないですよね。幸せです」と夢見心地の様子で話した。「歓声は多少聞こえていましたが、本当に盛り上がっていたのか結構不安でした。でも皆さんに『すごく盛り上がっていたよ！』とおっしゃっていただけたので、安心しましたね」と、かつてないほど緊張していたことも明かした。
プレーボールアナウンスについては「歴史ある一言であると、実況を担当する方から伺っていたので、『僕なんかに任せていいのか…』と思いながら、会場が盛り上がってもらえるようにと気持ちを込めてやらせてもらったんですが、ちゃんとできていたようで良かったです」と晴れやかな表情で話した。
試合終了後には2500機のドローンを使用した約9分間の大迫力のドローンショーを披露。1954年公開の第1作『ゴジラ』から最新作『ゴジラ-0.0』までの歴代ゴジラの歩みが夜空に美しく映し出され、始球式を終えた神木もファンと共にこのショーを楽しんだ。
【写真】MLB史上初!?マイナスの背番号のユニフォームを着た神木隆之介
「Godzilla Minus Zero Night」として、ドジャースと東宝がタッグを組んで実施した。東宝によると、『ゴジラ-0.0』で主人公・敷島浩一を演じた神木は、“MLB史上初”となるマイナス表記の背番号「-0.0」のユニフォームを着用して登板。「マイナス表記は初とのことで、嬉しいです！絶対に持って帰ります！！」と神木はうれしそうな様子を見せた。
球場全体が「ゴジラ」にジャックされていることを聞かれると、「世界でも『ゴジラ』が人気であることを改めて実感しました。ゴジラが登場した時の歓声がすごかったんですよ！直に『ゴジラ』の人気を感じられて、ここアメリカでも愛されているということが分かったので、より『ゴジラ-0.0』の熱を皆さんにお届けしたいと思いました！」と話した。
始球式開始直前に本作の最新予告映像が流れると、バックスクリーンから今回初お披露目となったゴジラのグリーティング・スーツが咆哮をあげながら来襲。その姿が登場するとスタジアムは大歓声に包まれた。呼び込まれた神木がスタジアムの大型ビジョンに映し出されると、神木は笑顔でカメラに応えた。
神木がピッチャーマウンドに立つと、昨年MLBワールドシリーズで日本人投手として初めてMVPを獲得した山本由伸投手がキャッチャー役として姿を見せた。
ゴジラグリーティング・スーツと現地ファンが見守る中、神木が緊張の面持ちでサイドスローから放たれた渾身の1球は、ノーバウンドで山本のミットに強く収まり、観客からは大きな拍手と歓声が巻き起こった。投げ終わると神木と山本は、固い握手を交わし、記念撮影を実施。マウンドと観客に深々と頭を下げ、笑顔でマウンドを後にした。
始球式で堂々のピッチングを見せた神木は、急遽プレーボールアナウンス（試合開始宣言）という大役を務めた。宣言前には「英語は得意ではない…」と話していた神木だったが、再びマウンドに登場すると、「It’s time for Dodger Baseball！！」と流ちょうな英語を披露。会場からは大きな歓声が巻き起こり、レギュラーシーズン・ホーム最終戦の幕が上がった。
大役を終えた神木は「もう…本当に夢みたいです。現実感がないというか…。でも投げたボールは持っているっていう…。一生の思い出です。もうこんな体験は人生でないですよね。幸せです」と夢見心地の様子で話した。「歓声は多少聞こえていましたが、本当に盛り上がっていたのか結構不安でした。でも皆さんに『すごく盛り上がっていたよ！』とおっしゃっていただけたので、安心しましたね」と、かつてないほど緊張していたことも明かした。
プレーボールアナウンスについては「歴史ある一言であると、実況を担当する方から伺っていたので、『僕なんかに任せていいのか…』と思いながら、会場が盛り上がってもらえるようにと気持ちを込めてやらせてもらったんですが、ちゃんとできていたようで良かったです」と晴れやかな表情で話した。
試合終了後には2500機のドローンを使用した約9分間の大迫力のドローンショーを披露。1954年公開の第1作『ゴジラ』から最新作『ゴジラ-0.0』までの歴代ゴジラの歩みが夜空に美しく映し出され、始球式を終えた神木もファンと共にこのショーを楽しんだ。