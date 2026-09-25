鈴鹿央士、生放送の日に寝坊「新幹線の発車の時に起きた」“人生で一番焦った”ハプニングとは【藁にもすがる獣たち】
【モデルプレス＝2026/09/25】俳優の鈴鹿央士が9月25日、都内で行われた映画「藁にもすがる獣たち」公開初日舞台挨拶に、共演の森七菜、成宮寛貴、MEGUMI、青木マッチョ、小手伸也、メガホンをとった城定秀夫監督とともに出席。人生で一番焦った出来事を明かした。
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同舞台挨拶では、“今までの人生で一番焦った忘れ物、もしくは出来事”をフリップに書いて発表する企画も行われ、MEGUMIは“央士君と叶姉妹のYouTubeを見たとき”と答え「“愛とはなんだ”とか“大切なものは”とか結構いいお話をしているんですけども、時折まったく噛み合ってない時があって、例えば央士君が『100円が床に落ちていたらお二人はどうされるんですか？』みたいな質問を投げかけてらっしゃって、叶姉妹は『私たちは45度上を見て歩きますので、100円は見えません』と。それに央士が『あ、そうですか……』って。会話が突然終わってしまうっていう」と回想。
続けて「言ってくれれば行ったのに。こうやってフリップ持って“次はこうだ”ってやれたのになっていうのですごく焦りました。ナイスファイトでしたけどね」と健闘を称え、同チャンネルに出演した感想について、鈴鹿は「何て言うんですかね、そうやって返してくださるから、初めての人種……」とコメントして会場の笑いを誘いつつ、「初めて出会う感じの方たちだったから、どう返事していいかよくわからなくて。『左様でございますか』って」と語ると、MEGUMIは「今年見た画の中で一番強い画でした。生で見たかった」と絶賛した。
森は“カナダのバス停で運をゲット”と答え「焦った話で、留学でカナダに行っていた時期があって、学校に行こうと思ってバスに乗って、その時も遅刻気味で『これやばいぞ。進級できなくなっちゃう』って思って走って行って、バスに乗る瞬間に首元にめちゃくちゃ生温かい感じがあって、『何だ？』と思ってとりあえずバス乗ったら、おばあさまが『あなた、首に鳥のフンついてるわよ』って言われて、『でも、ここから帰るわけにもいかないしどうしよう』って思っていたら、そのおばあさまがありったけのティッシュを持ってきて拭いてくれて、座席に座っている違う国籍の方たちもみんなティッシュを持ってきてくれて、バス中のティッシュを使い切って、私の首元のトイレが処理されたので、ちょっと焦ったけど助かったっていう話です」と語った。
成宮は“夢の中でまったくセリフを覚えていない”と答え「急に舞台袖にいるんですよ。まさに本番が始まる時で、みんなセリフを完璧に覚えてる状態なんだけど、自分だけ覚えてないっていう夢を結構定期的に見るんですけど、違う設定もあって、僕がアイドルになっていて、振りとかも覚えてないみたいな（笑）。その場で音源を聞いてやったりするんですけど、滝汗で目覚めるっていう夢ですね」と明かすと、MEGUMIや小手からも「役者あるあるだ」と共感を得、森も「自分だけかと思ってました、そんな夢見るの。安心しました」と笑顔で語った。
そして、鈴鹿は“生放送の日 寝坊”と答え「お昼前くらいから名古屋で生放送で、朝、新幹線で行かなきゃいけないっていう日に、朝パッと起きたらマネージャーさんからの電話の通知がバーッてあって、『寝坊したんだ…』ってなって焦りました」と振り返り、最初に何をしたか追及されると「起きて…携帯を見て…あっ、電話をかけました。『すいません、今、起きました』って言ったら、『新幹線の時間に間に合わないから乗れない』って言われて…。新幹線の発車の時に確か起きたんですよ。『終わった…』と思って、でも『とりあえず頑張って』って言われて、タクシーで駅まで行って、結果、本番には間に合ったんですけど、衣装決めてヘアメイクしてみたいな時間は15分とかでバババッとやっていただいて、間に合いました」とエピソードを明かした。
たまたま見つけてしまった1億円をきっかけに、決して出会うはずのなかった人物たちが複雑に絡み合い、金の“獣”と化していく数奇な運命を描いた、江戸川乱歩賞作家・曽根圭介の傑作小説『藁にもすがる獣たち』（講談社文庫）を映画化した本作。バイト先のネットカフェで客の誰かが置いていった怪しいボストンバッグから思いもよらぬ大金を手にし、チャンネル登録者数“2ケタ”の弱小大学生YouTuber・佐藤寛治（鈴鹿）の日常は突如一変。“不良警官”江波戸良介（成宮）や、“夜職悪女”し～な（森）らも現れ、想像を絶する“1億円争奪戦”に巻き込まれていくことになる。（modelpress編集部）
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◆鈴鹿央士、生放送の日に寝坊
同舞台挨拶では、“今までの人生で一番焦った忘れ物、もしくは出来事”をフリップに書いて発表する企画も行われ、MEGUMIは“央士君と叶姉妹のYouTubeを見たとき”と答え「“愛とはなんだ”とか“大切なものは”とか結構いいお話をしているんですけども、時折まったく噛み合ってない時があって、例えば央士君が『100円が床に落ちていたらお二人はどうされるんですか？』みたいな質問を投げかけてらっしゃって、叶姉妹は『私たちは45度上を見て歩きますので、100円は見えません』と。それに央士が『あ、そうですか……』って。会話が突然終わってしまうっていう」と回想。
森は“カナダのバス停で運をゲット”と答え「焦った話で、留学でカナダに行っていた時期があって、学校に行こうと思ってバスに乗って、その時も遅刻気味で『これやばいぞ。進級できなくなっちゃう』って思って走って行って、バスに乗る瞬間に首元にめちゃくちゃ生温かい感じがあって、『何だ？』と思ってとりあえずバス乗ったら、おばあさまが『あなた、首に鳥のフンついてるわよ』って言われて、『でも、ここから帰るわけにもいかないしどうしよう』って思っていたら、そのおばあさまがありったけのティッシュを持ってきて拭いてくれて、座席に座っている違う国籍の方たちもみんなティッシュを持ってきてくれて、バス中のティッシュを使い切って、私の首元のトイレが処理されたので、ちょっと焦ったけど助かったっていう話です」と語った。
成宮は“夢の中でまったくセリフを覚えていない”と答え「急に舞台袖にいるんですよ。まさに本番が始まる時で、みんなセリフを完璧に覚えてる状態なんだけど、自分だけ覚えてないっていう夢を結構定期的に見るんですけど、違う設定もあって、僕がアイドルになっていて、振りとかも覚えてないみたいな（笑）。その場で音源を聞いてやったりするんですけど、滝汗で目覚めるっていう夢ですね」と明かすと、MEGUMIや小手からも「役者あるあるだ」と共感を得、森も「自分だけかと思ってました、そんな夢見るの。安心しました」と笑顔で語った。
◆鈴鹿央士、生放送の日に寝坊
そして、鈴鹿は“生放送の日 寝坊”と答え「お昼前くらいから名古屋で生放送で、朝、新幹線で行かなきゃいけないっていう日に、朝パッと起きたらマネージャーさんからの電話の通知がバーッてあって、『寝坊したんだ…』ってなって焦りました」と振り返り、最初に何をしたか追及されると「起きて…携帯を見て…あっ、電話をかけました。『すいません、今、起きました』って言ったら、『新幹線の時間に間に合わないから乗れない』って言われて…。新幹線の発車の時に確か起きたんですよ。『終わった…』と思って、でも『とりあえず頑張って』って言われて、タクシーで駅まで行って、結果、本番には間に合ったんですけど、衣装決めてヘアメイクしてみたいな時間は15分とかでバババッとやっていただいて、間に合いました」とエピソードを明かした。
◆映画「藁にもすがる獣たち」
たまたま見つけてしまった1億円をきっかけに、決して出会うはずのなかった人物たちが複雑に絡み合い、金の“獣”と化していく数奇な運命を描いた、江戸川乱歩賞作家・曽根圭介の傑作小説『藁にもすがる獣たち』（講談社文庫）を映画化した本作。バイト先のネットカフェで客の誰かが置いていった怪しいボストンバッグから思いもよらぬ大金を手にし、チャンネル登録者数“2ケタ”の弱小大学生YouTuber・佐藤寛治（鈴鹿）の日常は突如一変。“不良警官”江波戸良介（成宮）や、“夜職悪女”し～な（森）らも現れ、想像を絶する“1億円争奪戦”に巻き込まれていくことになる。（modelpress編集部）
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