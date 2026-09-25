鈴鹿央士、叶姉妹との対談にタジタジ MEGUMIはハラハラ「言ってくれたらその場にいたのに（笑）」
俳優の鈴鹿央士、MEGUMIが25日、都内で行われた映画『藁にもすがる獣たち』初日舞台あいさつに成宮寛貴、森七菜、小手伸也、青木マッチョ、城定秀夫監督とともに登壇。本作のプロモーションで行った叶姉妹との対談企画について語った。
【写真】かわいい！笑顔で語り合う鈴鹿央士＆森七菜
本作は、江戸川乱歩賞作家・曽根圭介氏の同名小説を映画化したループ型ノンストップ・サスペンス。たまたま見つけてしまった1億円をきっかけに、決して出会うはずのなかった人物たちが複雑に絡み合い、金の“獣”と化していく数奇な運命を描く。
主人公がバイト先のネットカフェで誰かが落とした1億円を見つけることから始まる本作にちなみ、最近焦った出来事について聞かれると、MEGUMIは「鈴鹿央士くんと叶姉妹のYouTubeを観たとき」と回答。
本作のプロモーション企画として行われた鈴鹿央士×叶姉妹の対談企画だが、MEGUMIは「いいお話をたくさんしているんですが、時折全くかみ合ってないときがありまして（笑）」とバッサリ。
「例えば央士くんが叶姉妹に『100円が床に落ちていたらどうされますか？』と質問したら、『わたくしたちは45度上を見て歩いているので100円は見えません』と返されていて、央士くんが『そうですか…』と会話が終わってしまっていた。言ってくれたらその場にいたのに」とハラハラしたことを明かした。
その時を振り返り「初めて出会うような方々だったからどう返事していいかもわからなくて…」とタジタジだったという鈴鹿に対し、MEGUMIは「今年見た中で一番強い画でした。ナイスファイト！」と励ましていた。
物語は、バイト先のネットカフェで客の誰かが置いていった怪しいボストンバッグから思いもよらぬ大金を手にし、チャンネル登録者数“2ケタ”の弱小大学生YouTuber・佐藤寛治（鈴鹿）の日常は突如一変。“不良警官”江波戸良介（成宮）や、“夜職悪女”し～な（森）、“怪力ヤクザ”エリンギ（青木）らも現れ、想像を絶する“1億円争奪戦”に巻き込まれていく。
【写真】かわいい！笑顔で語り合う鈴鹿央士＆森七菜
本作は、江戸川乱歩賞作家・曽根圭介氏の同名小説を映画化したループ型ノンストップ・サスペンス。たまたま見つけてしまった1億円をきっかけに、決して出会うはずのなかった人物たちが複雑に絡み合い、金の“獣”と化していく数奇な運命を描く。
本作のプロモーション企画として行われた鈴鹿央士×叶姉妹の対談企画だが、MEGUMIは「いいお話をたくさんしているんですが、時折全くかみ合ってないときがありまして（笑）」とバッサリ。
「例えば央士くんが叶姉妹に『100円が床に落ちていたらどうされますか？』と質問したら、『わたくしたちは45度上を見て歩いているので100円は見えません』と返されていて、央士くんが『そうですか…』と会話が終わってしまっていた。言ってくれたらその場にいたのに」とハラハラしたことを明かした。
その時を振り返り「初めて出会うような方々だったからどう返事していいかもわからなくて…」とタジタジだったという鈴鹿に対し、MEGUMIは「今年見た中で一番強い画でした。ナイスファイト！」と励ましていた。
物語は、バイト先のネットカフェで客の誰かが置いていった怪しいボストンバッグから思いもよらぬ大金を手にし、チャンネル登録者数“2ケタ”の弱小大学生YouTuber・佐藤寛治（鈴鹿）の日常は突如一変。“不良警官”江波戸良介（成宮）や、“夜職悪女”し～な（森）、“怪力ヤクザ”エリンギ（青木）らも現れ、想像を絶する“1億円争奪戦”に巻き込まれていく。