「非公開合意を破った」韓国・李在明大統領がウクライナ・ゼレンスキー大統領に強い不快感 北朝鮮の戦争捕虜2人を韓国に送還事実の公表
ウクライナのゼレンスキー大統領が「北朝鮮軍の戦争捕虜を韓国に送った」と明らかにしたことについて韓国の李在明大統領が、「非公開合意を破った」としてウクライナ側に強い不快感を示しました。
ウクライナのゼレンスキー大統領は23日、国連本部での演説で「最近、北朝鮮軍の戦争捕虜2人を韓国に送った」と明らかにしました。
これについて、韓国の李在明大統領はきのう（24日）、自身のSNSを更新し「北朝鮮捕虜の問題は、外交、安全保障、朝鮮半島情勢に大きな影響を及ぼす非常にデリケートな議題」だと指摘。「非公開の合意を破って公開したことは、非常に残念だ」とウクライナ側に強い不快感を示しました。
一方で、韓国政府が事実を「非公開」としていたことを批判する韓国国内の野党勢力などに対しては、「自らの小さな利益のために国益を損なう者を、殺人者や売国奴と呼ぶ」と、激しい言葉で牽制しました。
韓国外交部は、これまで「当事者らの安全にかかわる」として捕虜の送還について詳細な言及を避けていました。