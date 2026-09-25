小手伸也、あらゆる意味で体を張る「全世界の男性諸君に同情されるような…（笑）」
俳優の小手伸也が25日、都内で行われた映画『藁にもすがる獣たち』初日舞台あいさつに鈴鹿央士、成宮寛貴、森七菜、MEGUMI、青木マッチョ、城定秀夫監督と共に登壇。体を張った演技をしたことを明かした。
【全身ショット】シックな装いでオーラを放つ成宮寛貴＆鈴鹿央士ら俳優陣
同作は、江戸川乱歩賞作家・曽根圭介氏の同名小説を映画化したループ型ノンストップ・サスペンス。たまたま見つけてしまった1億円をきっかけに、決して出会うはずのなかった人物たちが複雑に絡み合い、金の“獣”と化していく数奇な運命を描く。
小手は警視庁の刑事を演じた。腹の底が全く見えないという“食わせ者”を演じたが、小手は「ネタバレで言えないんですけど、あらゆる意味で体を張らせていただきました」と振り返る。アクションシーンもあったというが、別の意味で体を張った場面もあったそうで「全世界の男性諸君に同情されるような…（笑）。きゅってなるかもしれませんが、お芝居ですから大丈夫ですよ（笑）」と告白。
そして見終わった観客たちに「ギリギリまでネタバレはしたくないですし、観終わった方もあのことだけは言わないでいただきたい」と呼びかけていた。
物語は、バイト先のネットカフェで客の誰かが置いていった怪しいボストンバッグから思いもよらぬ大金を手にし、チャンネル登録者数“2ケタ”の弱小大学生YouTuber・佐藤寛治（鈴鹿）の日常は突如一変。“不良警官”江波戸良介（成宮）や、“夜職悪女”し～な（森）、“怪力ヤクザ”エリンギ（青木）らも現れ、想像を絶する“1億円争奪戦”に巻き込まれていく。
【全身ショット】シックな装いでオーラを放つ成宮寛貴＆鈴鹿央士ら俳優陣
同作は、江戸川乱歩賞作家・曽根圭介氏の同名小説を映画化したループ型ノンストップ・サスペンス。たまたま見つけてしまった1億円をきっかけに、決して出会うはずのなかった人物たちが複雑に絡み合い、金の“獣”と化していく数奇な運命を描く。
そして見終わった観客たちに「ギリギリまでネタバレはしたくないですし、観終わった方もあのことだけは言わないでいただきたい」と呼びかけていた。
物語は、バイト先のネットカフェで客の誰かが置いていった怪しいボストンバッグから思いもよらぬ大金を手にし、チャンネル登録者数“2ケタ”の弱小大学生YouTuber・佐藤寛治（鈴鹿）の日常は突如一変。“不良警官”江波戸良介（成宮）や、“夜職悪女”し～な（森）、“怪力ヤクザ”エリンギ（青木）らも現れ、想像を絶する“1億円争奪戦”に巻き込まれていく。