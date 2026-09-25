マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）『ブラックパンサー』シリーズでラモンダ役を演じたアンジェラ・バセットが、来たる『ブラックパンサー3（原題）』での“世代交代”に期待を語った。

2026年7月のサンディエゴ・コミコンでは、『ブラックパンサー3』にて『エイリアン：ロムルス』（2024）のデヴィッド・ジョンソンが新たなブラックパンサー／ティ・チャラ2世を演じることが発表された。前作『ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー』（2022）のラストで存在が明らかになった、ティ・チャラとナキアの息子であり、新作では成長した姿で登場する。

過去2作でティ・チャラの母親であるラモンダを演じたバセットは、米の取材に対し、「本当に楽しみ、待ちきれません。私もひとりのファンとして、本当にうれしかったんです。ファンの皆さんも喜んでくださっただろうと思います。すごく興奮しています」と話した。

新作で、ティ・チャラ2世は叔母のシュリからブラックパンサーの称号を受け継ぐことになる。シュリ役のレティーシャ・ライトも、演じるジョンソンの抜擢について「本当に素敵なこと」と述べ、甥への継承については、「今の彼女には、引き継がせるべき称号があり、導きと知恵があります。素晴らしい時間になると思います」と。

ラモンダは『ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー』で物語を去っており、『ブラックパンサー3』に登場するかは不明。もっとも先祖の存在が重要な役目を担っている『ブラックパンサー』シリーズにおいては、どのような形であれ、ラモンダが成長した孫に出会うこともありうるだろう。

映画『ブラックパンサー3（原題）』は2028年12月15日に米国公開予定。

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