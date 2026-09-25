森七菜、ダイアン津田軍団入りをさらっと否定「ボスが違う（笑）」
俳優の森七菜が25日、都内で行われた映画『藁にもすがる獣たち』初日舞台あいさつに鈴鹿央士、成宮寛貴、MEGUMI、青木マッチョ、小手伸也、城定秀夫監督とともに登壇。森がお笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏の軍団に入っているのかについて明かした。
【写真】かわいい！笑顔で語り合う鈴鹿央士＆森七菜
森は、鈴鹿と共に同作のプロモーションとして「ダイアン津田のゴイゴイスーチャンネル」に出演。さらにさまざまな番組で共演するなど親しい関係だが、MCから津田軍団なんですか？」と聞かれると、森は「私はすず軍団なんです。津田軍団じゃないんです」とさらっと否定。
「広瀬すずさんの軍団の中に、津田さんと一緒に入らせていただいているという認識でやらせていただいている。ボスが違う（笑）」と、森の中では津田軍団入りはしていないことを打ち明けた。
本作は、江戸川乱歩賞作家・曽根圭介氏の同名小説を映画化したループ型ノンストップ・サスペンス。たまたま見つけてしまった1億円をきっかけに、決して出会うはずのなかった人物たちが複雑に絡み合い、金の“獣”と化していく数奇な運命を描く。
【写真】かわいい！笑顔で語り合う鈴鹿央士＆森七菜
森は、鈴鹿と共に同作のプロモーションとして「ダイアン津田のゴイゴイスーチャンネル」に出演。さらにさまざまな番組で共演するなど親しい関係だが、MCから津田軍団なんですか？」と聞かれると、森は「私はすず軍団なんです。津田軍団じゃないんです」とさらっと否定。
本作は、江戸川乱歩賞作家・曽根圭介氏の同名小説を映画化したループ型ノンストップ・サスペンス。たまたま見つけてしまった1億円をきっかけに、決して出会うはずのなかった人物たちが複雑に絡み合い、金の“獣”と化していく数奇な運命を描く。