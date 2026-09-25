武田梨奈に“誤爆”相次ぐ「あの…それは私じゃないんです…！笑」
女優の武田梨奈が24日にXを更新。スタッフの誤解についてツッコむと、ファンから「俺も勘違いしてたwww」「記事二度見しました」といった反響が寄せられた。
【写真】武田梨奈、伝説のアクションスターと2ショット
武田は投稿の中で「本日の現場で「武田さんご結婚おめでとうございます」と言われました」と報告。続けて「先日も別の現場で祝福の御言葉をいただきました」とつづりながらも「あの…それは私じゃないんです…！笑」とコメント。
今月3日、ドラマ『おいしい給食』や『おいハンサム!!』シリーズなどに出演する女優の武田玲奈が自身のSNSで一般男性との結婚を発表。一文字違いの女優の結婚発表から勘違いされた武田の投稿に、ファンからは「これ、俺も勘違いしてたwww」「俺も今一瞬間違えた」「私もその記事二度見しました」「自分も最初間違えました」などの声が集まっている。
■武田梨奈（たけだ りな）
1991年6月15日生まれ、神奈川県出身。幼少期に空手道場に入門すると、多数の大会で好成績の残す。2009年公開の映画『ハイキック・ガール！』で主演を務めると、以降『KG カラテガール』、『祖谷物語 おくのひと』、『三十路女はロマンチックな夢を見るか？』などの映画やテレビドラマ『ワカコ酒』シリーズで主演を務めている。今年10月には主演映画『ピリオド』の公開も控えている。
引用：「武田梨奈」X（@TakedaRina）
【写真】武田梨奈、伝説のアクションスターと2ショット
武田は投稿の中で「本日の現場で「武田さんご結婚おめでとうございます」と言われました」と報告。続けて「先日も別の現場で祝福の御言葉をいただきました」とつづりながらも「あの…それは私じゃないんです…！笑」とコメント。
■武田梨奈（たけだ りな）
1991年6月15日生まれ、神奈川県出身。幼少期に空手道場に入門すると、多数の大会で好成績の残す。2009年公開の映画『ハイキック・ガール！』で主演を務めると、以降『KG カラテガール』、『祖谷物語 おくのひと』、『三十路女はロマンチックな夢を見るか？』などの映画やテレビドラマ『ワカコ酒』シリーズで主演を務めている。今年10月には主演映画『ピリオド』の公開も控えている。
引用：「武田梨奈」X（@TakedaRina）