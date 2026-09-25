主演・永作博美『あきらめません！』来年1.15公開 追加キャストに大森南朋、西野七瀬、伊武雅刀ら
永作博美主演映画『あきらめません！』の公開日が、2027年1月15日に石川県先行公開、1月22日に全国公開と決まった。また追加キャストとして、大森南朋、西野七瀬、伊武雅刀、中尾ミエの出演が発表され、永作演じる主人公・霧島郁子の力強い表情でデザインしたディザービジュアルも解禁となった。
【写真】永作博美の力強い表情に注目！ 『あきらめません！』ティザーポスター
垣谷美雨による同名小説を大九明子の監督・脚本により実写映画化する本作は、日本社会のモヤモヤをぶち壊すエンパワーエンターテインメント。
主人公の霧島郁子は、夫・幹夫の早期退社を機に、夫の実家がある田舎に移住する。結婚して30年近く。共働き、かつワンオペ育児を経て、2人の娘たちも独立し、親元を離れていった。都会のマンションから念願の庭付き一戸建てに住まいを移し、悠々自適なセカンドライフを送るはずが、閉鎖的な地域社会のしがらみやセクハラを目の当たりにし、怒りを隠せない郁子。そんな郁子に目をつけた老齢の女性市議の後押しで、市議会議員に立候補することになった郁子の運命は？
追加キャストとして、郁子の夫で、衝突と理解を繰り返して彼女の理解者となっていく幹夫に大森南朋。郁子の娘でフランスに留学し、女性の人権問題に高い意識を持つ理美を西野七瀬。“田舎のしがらみ””男尊女卑“の象徴であり、郁子たちの壁として立ちふさがる地元の名士の市議・村井功次郎に伊武雅刀。そして、まだ女性議員が珍しかった時代から議場に立ち続け、後継として郁子に目をつける市議・市川ミサオを中尾ミエが演じる。
大森は「自分の年齢的にも共感できる所もあり、大九監督の独特のテンポ感や世界観にすっかり引き込まれました」と振り返り、西野は永作との共演について「観たときに『親子だなー』を感じられるように意識しながら、母と娘の空気感をじっくりと作っていきました」とコメント。伊武は「しょうもない人物を演じるのは、実は、楽しいのです。とことん嫌われたいと思います」と自身の役柄をたどり、中尾は「他人事ではなく『自分ごと』として受け止めていただける作品になっていると思います」と自信を見せた。
ティザービジュアルは、爽やかな背景色の中、強いまなざしでこちらを見つめる主人公・郁子（永作博美）の表情が印象的なビジュアル。キャッチコピーは「私たちはモヤモヤで爆走する」。日々、感じてきた疑問や違和感を飲み込むのではなく、“爆走”することを選んだ主人公たちの結末は？
映画『あきらめません！』は、2027年1月15日より石川県先行公開、1月22日より全国公開。
＜コメント全文＞
■大森南朋（霧島幹夫役）
この作品を観て、自分の年齢的にも共感できる所もあり、
大九監督の独特のテンポ感や世界観にすっかり引き込まれました。
全編、石川県でのロケでしたので小松空港に降り立ち、
現場に向かいつつ、共演者や監督、スタッフの中に入ると
自然とゆるやかに霧島幹夫さんになれていたような気がしてます。
気持ちの入った作品の制作現場にいるとしっかりココロを持っていかれます。
■西野七瀬（霧島理美役）
永作さん演じる郁子の娘で、長女の理美(りみ)を演じさせていただきました。
遠く離れた場所で逞しく生きる2人。観たときに「親子だなー」を感じられるように意識しながら、母と娘の空気感をじっくりと作っていきました。
能美市・小松市をはじめ、石川県の景色と美味しい空気を味わいながら みんなで丁寧に作り上げた作品です。
ぜひ楽しみに待っていてください。
■伊武雅刀（村井功次郎役）
今回の役柄は地方議会の議員様。男尊女卑の権化のような、嫌な奴。嫌われ役、役立たず。
こんな人間は世の中に居なくていい、というようなしょうもない人物を演じるのは、実は、楽しいのです。
とことん嫌われたいと思います。役者冥利に尽きる次第で御座います。
■中尾ミエ（市川ミサオ役）
撮影がちょうど女性総理の誕生が噂された時期で、すごくタイムリーだし、リアリティをもって作品に入り込めました。これからはもっと女性が表に出て、自分の言葉で言いたいことを発言していくべきだと思います。一方で、いつまでも高齢者がのさばるのは考えもの。引き際の大切さもつくづく実感しました。みなさんも決して他人事ではなく『自分ごと』として受け止めていただける作品になっていると思います。ぜひ劇場でご覧ください。
【写真】永作博美の力強い表情に注目！ 『あきらめません！』ティザーポスター
垣谷美雨による同名小説を大九明子の監督・脚本により実写映画化する本作は、日本社会のモヤモヤをぶち壊すエンパワーエンターテインメント。
追加キャストとして、郁子の夫で、衝突と理解を繰り返して彼女の理解者となっていく幹夫に大森南朋。郁子の娘でフランスに留学し、女性の人権問題に高い意識を持つ理美を西野七瀬。“田舎のしがらみ””男尊女卑“の象徴であり、郁子たちの壁として立ちふさがる地元の名士の市議・村井功次郎に伊武雅刀。そして、まだ女性議員が珍しかった時代から議場に立ち続け、後継として郁子に目をつける市議・市川ミサオを中尾ミエが演じる。
大森は「自分の年齢的にも共感できる所もあり、大九監督の独特のテンポ感や世界観にすっかり引き込まれました」と振り返り、西野は永作との共演について「観たときに『親子だなー』を感じられるように意識しながら、母と娘の空気感をじっくりと作っていきました」とコメント。伊武は「しょうもない人物を演じるのは、実は、楽しいのです。とことん嫌われたいと思います」と自身の役柄をたどり、中尾は「他人事ではなく『自分ごと』として受け止めていただける作品になっていると思います」と自信を見せた。
ティザービジュアルは、爽やかな背景色の中、強いまなざしでこちらを見つめる主人公・郁子（永作博美）の表情が印象的なビジュアル。キャッチコピーは「私たちはモヤモヤで爆走する」。日々、感じてきた疑問や違和感を飲み込むのではなく、“爆走”することを選んだ主人公たちの結末は？
映画『あきらめません！』は、2027年1月15日より石川県先行公開、1月22日より全国公開。
＜コメント全文＞
■大森南朋（霧島幹夫役）
この作品を観て、自分の年齢的にも共感できる所もあり、
大九監督の独特のテンポ感や世界観にすっかり引き込まれました。
全編、石川県でのロケでしたので小松空港に降り立ち、
現場に向かいつつ、共演者や監督、スタッフの中に入ると
自然とゆるやかに霧島幹夫さんになれていたような気がしてます。
気持ちの入った作品の制作現場にいるとしっかりココロを持っていかれます。
■西野七瀬（霧島理美役）
永作さん演じる郁子の娘で、長女の理美(りみ)を演じさせていただきました。
遠く離れた場所で逞しく生きる2人。観たときに「親子だなー」を感じられるように意識しながら、母と娘の空気感をじっくりと作っていきました。
能美市・小松市をはじめ、石川県の景色と美味しい空気を味わいながら みんなで丁寧に作り上げた作品です。
ぜひ楽しみに待っていてください。
■伊武雅刀（村井功次郎役）
今回の役柄は地方議会の議員様。男尊女卑の権化のような、嫌な奴。嫌われ役、役立たず。
こんな人間は世の中に居なくていい、というようなしょうもない人物を演じるのは、実は、楽しいのです。
とことん嫌われたいと思います。役者冥利に尽きる次第で御座います。
■中尾ミエ（市川ミサオ役）
撮影がちょうど女性総理の誕生が噂された時期で、すごくタイムリーだし、リアリティをもって作品に入り込めました。これからはもっと女性が表に出て、自分の言葉で言いたいことを発言していくべきだと思います。一方で、いつまでも高齢者がのさばるのは考えもの。引き際の大切さもつくづく実感しました。みなさんも決して他人事ではなく『自分ごと』として受け止めていただける作品になっていると思います。ぜひ劇場でご覧ください。