史上最悪の汚職刑事・小栗旬が捜査に挑む！ 映画『バッド・ルーテナント：トウキョウ』予告編が緊急解禁
小栗旬が主演し、リリー・ジェームズと共演する三池崇史監督作『バッド・ルーテナント：トウキョウ』より、ラップバージョン予告【トウキョウ・バキューン★トレーラー】が緊急解禁された。
【動画】『バッド・ルーテナント：トウキョウ』ラップバージョン予告
本作は、三池監督と、アカデミー賞作品賞『パラサイト 半地下の家族』や『ANORA アノーラ』を世に送り出したハリウッドの新進気鋭スタジオ・NEONが融合した共同プロジェクト作品。
1992年の第45回カンヌ国際映画祭で高く評価された伝説的映画『バッド・ルーテナント／刑事とドラッグとキリスト』（原題：Bad Lieutenant、主演：ハーヴェイ・カイテル、監督：アベル・フェラーラ）をベースに、オリジナル作品のDNAを継承しつつ、物語の舞台を東京に移し、三池監督が新たな形で生まれ変わらせる。
『クローズZERO』で三池監督とタッグを組んだ小栗が主演し、ダークでセクシーな「史上最悪の汚職刑事（バッド・ルーテナント）」を怪演。『シンデレラ』『マンマ・ミーア！ ヒア・ウィー・ゴー』などで知られるハリウッド女優リリー・ジェームズを迎え、東京のダークサイドを世界基準の映像美であぶり出す。
さらに、間宮祥太朗、野村周平、西野七瀬、向里祐里、岩田剛典、渡邊圭祐、中野英雄、村上淳、國村隼、舘ひろし、そしてアメリカ女子プロレス界トップクラスのスター、リヴ・モーガンが参戦する。主題歌は、Adoの書き下ろし楽曲「Raven Sky」。
先日には北米最大の映画祭、第51回トロント国際映画祭スペシャル・プレゼンテーション部門でワールドプレミア上映され、スタンディングオベーションが鳴りやまず全世界から熱視線が注がれた本作。この度、ラップバージョン予告【トウキョウ・バキューン★トレーラー】が緊急解禁された。
オリジナルラップで制作されたこの新しい予告編の完成度の高さと突き抜けたセンスに、北米配給のNEON陣営が大絶賛。一足早く映像を目にした製作プロデューサーのサム・プレスマンから「これはヤバすぎる！！！最高！！」と、興奮冷めやらぬアツいコメントが届いたこともあり、トロント国際映画祭でのプレミア上映を前に、「このヤバさを今すぐ世界に見せるべきだ」と急遽アメリカでフライング解禁される異例の事態に。
すると同予告を見た世界中の人々から興奮の声がSNS上で相次ぎ、その熱狂が逆輸入される形で日本の映画ファンの間でもさらなる話題を呼ぶ。それを受け、当初は劇場限定で公開する予定だったこのトレーラーを急遽日本でもWEB解禁することが決定した。
映像では、中毒性のあるビートといかついラップに乗せて、主演の小栗演じる“悪より悪い”汚職刑事が、欲望うごめくトウキョウの闇で“誰も捜査したくない”ヤクザの連続殺人事件に翻弄される姿が映し出される。
トウキョウ名物と言えば「SUSHI？」「TEMPURA？」……「NO！汚職刑事-！」「バッジは持ってる、正義は持ってねー」「ルールは知らねー、俺だけが撃てる！」と破天荒すぎるリリックが爆裂し、社会のゴミどもを“ピーしてピーしてピーする”ヤバすぎる映像が怒涛の勢いでたたみかけられる。
矢吹を取り巻く、癖しかない悪いヤツらの狂気的なカットも次々と映し出され、ラストは「観ないと撃っちゃうぜ！バキューン★」の決め台詞で締めくくられる。息を呑むバイオレンスと怒涛のアクション、裏社会の危険な香り、そして酒もドラッグも賭博もやめられない闇に落ちた男のヤバさが、強烈なラップのグルーヴと融合。劇中で巻き起こる狂気的な事件と矢吹の最悪すぎる生き様が、作品のカオスを限界までぶち上げる異色の映像となっている。
三池監督×豪華キャスト陣がぶちかます、最高にクレイジーな前代未聞のサスペンスアクションの全貌と衝撃を、劇場のスクリーンと大音響で確かめたい。
映画『バッド・ルーテナント：トウキョウ』は、10月23日より全国公開。
※サム・プレスマンからのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■サム・プレスマン（プロデューサー）
This is WIIIIIILD!!!! 最高
Nicolas Cage said it very well on Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans … I don’t want people just to say “oh yeah I liked it that was nice … no no no I don’t want that…. I WANT PEOPLE TO STOP IN THEIR TRACKS AND SAY… WHAT THE F*** WAS THAT!!!”
Really cool concept and cut, I hope it stands out and makes good waves!
これはヤバすぎる！！！！最高。『バッド・ルーテナント』（2010）のときにニコラス・ケイジが言っていたことを思い出したよ。“『ああ、よかったね、面白かったよ』なんて言われたいわけじゃない。そんなのじゃないんだ。俺が聞きたいのは、『いったいピーだったんだ、今のは!?』と、人々が思わず足を止めて叫ぶことなんだ！”本当に斬新で強烈な仕上がり。この予告が多くの人の記憶に残り話題を呼ぶことを期待しているぜ。
【動画】『バッド・ルーテナント：トウキョウ』ラップバージョン予告
本作は、三池監督と、アカデミー賞作品賞『パラサイト 半地下の家族』や『ANORA アノーラ』を世に送り出したハリウッドの新進気鋭スタジオ・NEONが融合した共同プロジェクト作品。
1992年の第45回カンヌ国際映画祭で高く評価された伝説的映画『バッド・ルーテナント／刑事とドラッグとキリスト』（原題：Bad Lieutenant、主演：ハーヴェイ・カイテル、監督：アベル・フェラーラ）をベースに、オリジナル作品のDNAを継承しつつ、物語の舞台を東京に移し、三池監督が新たな形で生まれ変わらせる。
さらに、間宮祥太朗、野村周平、西野七瀬、向里祐里、岩田剛典、渡邊圭祐、中野英雄、村上淳、國村隼、舘ひろし、そしてアメリカ女子プロレス界トップクラスのスター、リヴ・モーガンが参戦する。主題歌は、Adoの書き下ろし楽曲「Raven Sky」。
先日には北米最大の映画祭、第51回トロント国際映画祭スペシャル・プレゼンテーション部門でワールドプレミア上映され、スタンディングオベーションが鳴りやまず全世界から熱視線が注がれた本作。この度、ラップバージョン予告【トウキョウ・バキューン★トレーラー】が緊急解禁された。
オリジナルラップで制作されたこの新しい予告編の完成度の高さと突き抜けたセンスに、北米配給のNEON陣営が大絶賛。一足早く映像を目にした製作プロデューサーのサム・プレスマンから「これはヤバすぎる！！！最高！！」と、興奮冷めやらぬアツいコメントが届いたこともあり、トロント国際映画祭でのプレミア上映を前に、「このヤバさを今すぐ世界に見せるべきだ」と急遽アメリカでフライング解禁される異例の事態に。
すると同予告を見た世界中の人々から興奮の声がSNS上で相次ぎ、その熱狂が逆輸入される形で日本の映画ファンの間でもさらなる話題を呼ぶ。それを受け、当初は劇場限定で公開する予定だったこのトレーラーを急遽日本でもWEB解禁することが決定した。
映像では、中毒性のあるビートといかついラップに乗せて、主演の小栗演じる“悪より悪い”汚職刑事が、欲望うごめくトウキョウの闇で“誰も捜査したくない”ヤクザの連続殺人事件に翻弄される姿が映し出される。
トウキョウ名物と言えば「SUSHI？」「TEMPURA？」……「NO！汚職刑事-！」「バッジは持ってる、正義は持ってねー」「ルールは知らねー、俺だけが撃てる！」と破天荒すぎるリリックが爆裂し、社会のゴミどもを“ピーしてピーしてピーする”ヤバすぎる映像が怒涛の勢いでたたみかけられる。
矢吹を取り巻く、癖しかない悪いヤツらの狂気的なカットも次々と映し出され、ラストは「観ないと撃っちゃうぜ！バキューン★」の決め台詞で締めくくられる。息を呑むバイオレンスと怒涛のアクション、裏社会の危険な香り、そして酒もドラッグも賭博もやめられない闇に落ちた男のヤバさが、強烈なラップのグルーヴと融合。劇中で巻き起こる狂気的な事件と矢吹の最悪すぎる生き様が、作品のカオスを限界までぶち上げる異色の映像となっている。
三池監督×豪華キャスト陣がぶちかます、最高にクレイジーな前代未聞のサスペンスアクションの全貌と衝撃を、劇場のスクリーンと大音響で確かめたい。
映画『バッド・ルーテナント：トウキョウ』は、10月23日より全国公開。
※サム・プレスマンからのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■サム・プレスマン（プロデューサー）
This is WIIIIIILD!!!! 最高
Nicolas Cage said it very well on Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans … I don’t want people just to say “oh yeah I liked it that was nice … no no no I don’t want that…. I WANT PEOPLE TO STOP IN THEIR TRACKS AND SAY… WHAT THE F*** WAS THAT!!!”
Really cool concept and cut, I hope it stands out and makes good waves!
これはヤバすぎる！！！！最高。『バッド・ルーテナント』（2010）のときにニコラス・ケイジが言っていたことを思い出したよ。“『ああ、よかったね、面白かったよ』なんて言われたいわけじゃない。そんなのじゃないんだ。俺が聞きたいのは、『いったいピーだったんだ、今のは!?』と、人々が思わず足を止めて叫ぶことなんだ！”本当に斬新で強烈な仕上がり。この予告が多くの人の記憶に残り話題を呼ぶことを期待しているぜ。