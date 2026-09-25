彦摩呂、最大135kgから30kg減量！ きっかけは街ブラ視聴者からの“声”
ABEMAオリジナルの密着型ドキュメンタリー『NO MAKE』にて、グルメリポーターの彦摩呂に独占密着した最新話が配信された。
【写真】彦摩呂、別人すぎると20代の頃の姿
アイドルグループ「幕末塾」のリーダーとして22歳でデビューした当時は体重58kgだったという彦摩呂。その後、グルメリポーターに転身し、独特のフレーズを交えた食リポで人気を集める一方、多い日には1日10軒をハシゴするなど仕事が増えるとともに体重も増加。一時は自身最高となる135kgに達していたという。
血液検査で「もうちょっとしたら糖尿病」と警告され、脂肪肝などを指摘されたことをきっかけに、2024年9月からダイエットを決意。変形性膝関節症を患い運動での減量が難しい中、知人の紹介で医療ダイエットのクリニックに
通い始めた。過去にテレビ番組のダイエット企画で急激な炭水化物制限や有酸素運動を行い、企画終了後に猛烈なリバウンドを経験したことから、「無理のないダイエットと、医療機関にちゃんとプロとして、お医者さんに入ってもらう」「一気に落とさないことを決めてやらせてもらった」と語り、2年間かけて現在104Kgから30kg以上の減量に成功している。
自身が減量に挑む最大の理由について、街ブラ番組などで視聴者から「ひざが悪そう」「歩き方大丈夫ですか？」と心配する書き込みが寄せられたことを挙げ、「食べるのが美味しそうに見えて、みんなが『食べたい』と思ってもらうための仕事なのに、食べてる時に『彦摩呂さん心配』となると本末転倒」「自分がプロとしてこの仕事を続けるためには、視聴者に心配かけてる場合じゃない」と、グルメリポーターとしての熱いプロ意識と覚悟を語っていた。
彦摩呂が出演した『NO MAKE』はABEMAにて配信中。
【写真】彦摩呂、別人すぎると20代の頃の姿
アイドルグループ「幕末塾」のリーダーとして22歳でデビューした当時は体重58kgだったという彦摩呂。その後、グルメリポーターに転身し、独特のフレーズを交えた食リポで人気を集める一方、多い日には1日10軒をハシゴするなど仕事が増えるとともに体重も増加。一時は自身最高となる135kgに達していたという。
通い始めた。過去にテレビ番組のダイエット企画で急激な炭水化物制限や有酸素運動を行い、企画終了後に猛烈なリバウンドを経験したことから、「無理のないダイエットと、医療機関にちゃんとプロとして、お医者さんに入ってもらう」「一気に落とさないことを決めてやらせてもらった」と語り、2年間かけて現在104Kgから30kg以上の減量に成功している。
自身が減量に挑む最大の理由について、街ブラ番組などで視聴者から「ひざが悪そう」「歩き方大丈夫ですか？」と心配する書き込みが寄せられたことを挙げ、「食べるのが美味しそうに見えて、みんなが『食べたい』と思ってもらうための仕事なのに、食べてる時に『彦摩呂さん心配』となると本末転倒」「自分がプロとしてこの仕事を続けるためには、視聴者に心配かけてる場合じゃない」と、グルメリポーターとしての熱いプロ意識と覚悟を語っていた。
彦摩呂が出演した『NO MAKE』はABEMAにて配信中。