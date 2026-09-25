人気芸人と結婚したモデル美女、印象ガラリのニューヘアスタイルに反響
お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が24日にInstagramを更新。新たなヘアスタイルを披露すると、ファンから「可愛いー！」「最高です」などの声が集まった。
【写真】人気芸人と結婚したモデル美女が「スタイル抜群」 水着ショットに大反響
蜂谷は2022年9月に井戸田と結婚し、2024年7月に第1子を出産。昨年12月には第2子出産を報告していた。そんな彼女が「new hair どどどどうでしょうか！」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、ボブヘアからショートになった蜂谷の笑顔が収められている。
印象が変わった彼女のオフショットに、ファンからは「可愛いー！ショート似合います」「めっちゃ癒やされます」「ショートで可愛い人は美人です！」「ニューヘア最高です」といった反響が寄せられている。
引用：「蜂谷晏海」Instagram（＠hachiyaami）
【写真】人気芸人と結婚したモデル美女が「スタイル抜群」 水着ショットに大反響
蜂谷は2022年9月に井戸田と結婚し、2024年7月に第1子を出産。昨年12月には第2子出産を報告していた。そんな彼女が「new hair どどどどうでしょうか！」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、ボブヘアからショートになった蜂谷の笑顔が収められている。
印象が変わった彼女のオフショットに、ファンからは「可愛いー！ショート似合います」「めっちゃ癒やされます」「ショートで可愛い人は美人です！」「ニューヘア最高です」といった反響が寄せられている。
引用：「蜂谷晏海」Instagram（＠hachiyaami）