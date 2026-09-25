ジョニー・デップのハリウッド復帰作のひとつ、リベンジスリラー映画『デイ・ドリンカー（原題：Day Drinker）』の予告編が米国で公開された。本作は2027年3月26日に米国公開される。

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プライベートヨットのバーテンダーが、昼間から酒を飲んでいる謎の乗客と出会った。ふたりは犯罪者と遭遇し、自分たちの間に思わぬ関係があることを知る……。

謎の乗客役をデップ、犯罪者役を『ブロウ』（2001）や『パイレーツ・オブ・カリビアン／生命（いのち）の泉』（2011）『オリエント急行殺人事件』（2017）で共演経験のあるペネロペ・クルス、バーテンダー役をNetflixドラマ「アウターバンクス」（2020-）や『ナイブズ・アウト：グラス・オニオン』（2022）のマデリン・クラインが演じる。

予告編では、白髪交じりの長髪で無精ひげをたくわえたデップが登場。“謎の乗客”が逮捕される場面とともに、「俺は悪行で生計を立ててきた。今さらやめる理由など見当たらない」というナレーションが聞こえ、「時々、悪事を働きたくなることはないか？」と不穏に語りかける。

「俺の物語は、復讐の物語かもしれない。あるいは、もっと恐ろしい物語かも」──謎の乗客の手には、自身の家族写真が握られており、続いて女性の遺体が海中へ沈んでいく様子が映し出される。さらに、怪異を思わせる超自然現象を思わせる様子も確認できる。

「もしこれがすべて幽霊話だったら？ 俺がただのデイ・ドリンカー（昼酒飲み）なのかもしれないけど」

ほかにも、予告編では謎の乗客が大勢に囲まれて手を刃物で刺される場面や、血の滴る斧を手に歩く人物、銃撃戦などが次々と登場。最後は、地面に倒れ込んだ人物に顔を近づけ、「俺が終わりだと言った時に終わるんだ」と言い放つ場面と、倒れたまま敵に斧を投げつける乗客らしき男の姿で幕を閉じる。

監督は『アメイジング・スパイダーマン』シリーズや『白雪姫』（2025）のマーク・ウェブ。脚本・製作は『トゥモロー・ウォー』（2021）『深い谷の間に』（2025）のザック・ディーンが務める。プロデューサーには『ジョン・ウィック』シリーズのベイジル・イヴァニク＆エリカ・リー、『フリー・ガイ』（2020）のアダム・コルブレナーが名を連ねる。

元妻アンバー・ハードとの名誉毀損訴訟を経て俳優業に復帰したデップは、ヨーロッパ資本の『ジャンヌ・デュ・バリー 国王最期の愛人』（2023）に出演し、監督作『モディリアーニ！』（2024）を発表。騒動後のハリウッドの商業映画としては、本作と『クリスマス・キャロル／3人のゴーストたち』（2026年11月13日公開）が控えている。

映画『デイ・ドリンカー（原題：Day Drinker）』は2027年3月26日に米国公開予定。