「おへその臭い」でパーキンソン病や認知機能低下を患う人を識別できる可能性
おへそ(へそ)は腹部にあるくぼみであり、体から剥がれ落ちた皮膚細胞や皮脂、汗などがたまりやすく細菌も繁殖しやすい部位です。そんなおへその臭いで、健康な人とパーキンソン病や認知機能低下を患う人を識別できる可能性があると報告されました。
Detection of disease-associated VOC signatures with laser-based photoacoustic spectroscopy (LPAS) | Scientific Reports
The Smell of Your Belly Button May Carry Signs of Parkinson's And Cognitive Decline : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/the-smell-of-your-belly-button-may-carry-signs-of-parkinsons-and-cognitive-decline
人間の体は完全に密閉されたシステムではなく、誰もが空気に触れると蒸発する揮発性有機化合物(VOC)という物質を放出しています。VOCは代謝プロセスの一環として汗・呼吸・尿・皮脂・唾液などの経路を通じて放出され、食べるものや服用する薬などによってその組成は変化します。
病気もVOCの組成に変化を与える要因のひとつであり、実際にイギリス人女性のジョイ・ミルンさんは夫のレスさんがパーキンソン病と診断される数年前から、「夫の体臭が変化してムスクのような香りになった」と気付いていたとのこと。つまり、その人が特定の病気なのかどうかは体臭で識別できる場合があるというわけです。
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今回、ドイツの研究機関Fraunhofer Institute for Integrated Circuits IISのセンサー科学者であるトルステン・グラウンケ氏らの研究チームは、レーザー光音響分光法という技術で人体の一部から採取したVOCを分析し、病気の有無を識別可能かどうかを調べる小規模な概念実証実験を行いました。
レーザー光音響分光法は、赤外線レーザー光を用いて微量物質を分析する技術です。VOCなどの微量物質が赤外線レーザー光を吸収すると、吸収されたエネルギーに応じて周囲のガスが加熱・膨張し、高感度機器で検出できる微細な圧力波(音波)が発生します。分子の種類によって赤外線の吸収率が異なり、音波のパターンにも違いが生じるため、パターン分析によって混合物のスペクトル特性を明らかにできるという仕組みです。
研究チームはVOCを採取する部位として、石けんや香水にさらされにくい鼻腔(びくう)の前部・おへそ・耳介を選択しました。被験者は24人で、その内訳はパーキンソン病患者が6人、軽度認知障害を患う6人、COVID-19患者が6人、そして健康な対照群が6人となっています。
実験では被験者全員に対し、滅菌綿棒を用いて鼻腔の前部・おへそ・耳介の3カ所を約10秒間にわたりぬぐい、採取したサンプルをレーザー光音響分光法で分析しました。その結果、VOCに基づいて健康な人とさまざまな病気を持つ人を区別できることがわかりました。
以下の図は(a)が鼻腔、(b)がおへそ、(c)が耳介から採取されたVOCのパターンを表したもので、青色が健康な対照群、オレンジ色がCOVID-19患者、緑色がパーキンソン病患者、赤色が軽度認知障害の人を示しています。特に鼻腔とおへそのVOC分析では、各グループごとに明確なパターンが存在しているのがわかります。中でもおへそのVOCには、健康な人と軽度認知障害の人で大きな違いがあることが確認されました。(d)に含まれている紫色の印は、最初のサンプル採取から2週間後に3人のパーキンソン病患者の鼻腔からサンプルを採取し、再度分析してパターンを示したもの。2週間空けて採取したサンプルもやはりパーキンソン病のパターンに近く、パターンが偶然の一致ではないことが示唆されています。
今回の分析では広範囲の赤外線波長が網羅的に調べられましたが、後の分析ではわずか5つの波長でかなり高精度なグループ分けが可能なことも確認されています。つまり、将来的な検査装置はより小型で扱いやすく、安価なものになる可能性があるというわけです。
なお、今回の研究では被験者の数が少なく、年齢による体臭の変化といった要因も完全に切り離すことはできませんでした。疾患に関連する体臭変化と加齢の影響を分離するには、被験者の年齢を一致させたより大規模な実験が必要となります。
科学系メディアのScienceAlertは、現段階ではおへそや耳の臭いが健康診断に役立つかどうかを結論付けることはできないとして、「どうぞ遠慮なく耳を洗ってください。地下鉄に乗っている他の人たちはきっとあなたに感謝するでしょう」と述べました。