松岡茉優、男ともだちは成田凌、恋人は井上祐貴、浮気相手は中島歩 映画『男ともだち』人物相関図と紹介動画公開
俳優の松岡茉優が主演する映画『男ともだち』（11月6日公開）から、主人公・神名（松岡）を取り巻く8人のキャラクター紹介動画と人物相関図が公開された。成田凌演じる“男ともだち”、井上祐貴演じる同棲中の恋人、中島歩演じる浮気相手など、仕事も私生活も行き詰まった神名と周囲の人々との関係が明らかになっている。
【動画】“甘くて苦い”キャラクター紹介映像
千早茜の同名小説を三島有紀子監督が映画化した本作。主人公の神名は、京都で暮らすイラストレーター。かつては絵本で賞を獲り脚光を浴びたが、最近は仕事に追われ、表現することへの思いと現実との間で苦しんでいる。30歳を目前に人生の停滞を感じていたある冬、大学時代に知り合ったハセオ（成田）から電話がかかってくる。7年ぶりの再会が、神名の日々を変えていく。
ハセオは、神名にとって恋人ではない“男ともだち”。大学の映画サークルで出会った先輩で、現在は富山の製薬会社で働いている。ぶっきらぼうな物言いをする一方、人間関係は来るもの拒まず、出会った頃から神名のことを深く理解し、独特の距離感で接してきた人物だ。松岡と成田にとっても、本作は7年ぶりの共演となる。
神名と同棲している恋人・彰人（井上）は、文具メーカーに勤める几帳面な性格。コーヒーを淹れ、手料理を用意するなど神名を気遣っているが、なぜかうまくいかず気持ちはすれ違うばかり。一方、神名が関係を続ける医師・真司（中島）には妻子がいる。互いに都合のいい関係でありながら、神名の心が満たされることはない。
キャラクター紹介動画には、神名の大学時代の友人・美穂（咲妃みゆ）も登場する。久しぶりに再会した美穂は、自身にも夫とは別の交際相手がいることを明かし、神名に「彼氏と、愛人と、男ともだちか…。なんか贅沢」と言葉をかける。また、神名とハセオの大学時代の先輩で、現在は京都でライブハウスを営む岩佐（三浦貴大）は、再会した二人が訪ねる相手となる。
神名の仕事や日常に関わる人物としては、徹夜明けによく立ち寄る映画館の映写技師（余貴美子）と、美術館のキュレーター・楢崎（池畑慎之介）も紹介。映写技師は神名の様子をそっと見守り、かつて神名の絵本を書評で取り上げた楢崎は、現在の神名の絵に「何を守ろうとしてるのかしら？」と問いかける。
三島監督は、タイトルにもなっている“男ともだち”について「男女関係に進むということもなく、ただこの瞬間に隣にいて、一緒に会話をしたり、ご飯を食べたりという時間を過ごし、ともすると女性の友達や恋人よりも自分のことをよく知っていてくれる人になりうる存在」と説明。「この映画は、言葉にできない関係や感情、時間を映し出す映画になっています。今の時代を感じながら見てもらいたいなと思っています」と語っている。
【動画】“甘くて苦い”キャラクター紹介映像
千早茜の同名小説を三島有紀子監督が映画化した本作。主人公の神名は、京都で暮らすイラストレーター。かつては絵本で賞を獲り脚光を浴びたが、最近は仕事に追われ、表現することへの思いと現実との間で苦しんでいる。30歳を目前に人生の停滞を感じていたある冬、大学時代に知り合ったハセオ（成田）から電話がかかってくる。7年ぶりの再会が、神名の日々を変えていく。
神名と同棲している恋人・彰人（井上）は、文具メーカーに勤める几帳面な性格。コーヒーを淹れ、手料理を用意するなど神名を気遣っているが、なぜかうまくいかず気持ちはすれ違うばかり。一方、神名が関係を続ける医師・真司（中島）には妻子がいる。互いに都合のいい関係でありながら、神名の心が満たされることはない。
キャラクター紹介動画には、神名の大学時代の友人・美穂（咲妃みゆ）も登場する。久しぶりに再会した美穂は、自身にも夫とは別の交際相手がいることを明かし、神名に「彼氏と、愛人と、男ともだちか…。なんか贅沢」と言葉をかける。また、神名とハセオの大学時代の先輩で、現在は京都でライブハウスを営む岩佐（三浦貴大）は、再会した二人が訪ねる相手となる。
神名の仕事や日常に関わる人物としては、徹夜明けによく立ち寄る映画館の映写技師（余貴美子）と、美術館のキュレーター・楢崎（池畑慎之介）も紹介。映写技師は神名の様子をそっと見守り、かつて神名の絵本を書評で取り上げた楢崎は、現在の神名の絵に「何を守ろうとしてるのかしら？」と問いかける。
三島監督は、タイトルにもなっている“男ともだち”について「男女関係に進むということもなく、ただこの瞬間に隣にいて、一緒に会話をしたり、ご飯を食べたりという時間を過ごし、ともすると女性の友達や恋人よりも自分のことをよく知っていてくれる人になりうる存在」と説明。「この映画は、言葉にできない関係や感情、時間を映し出す映画になっています。今の時代を感じながら見てもらいたいなと思っています」と語っている。