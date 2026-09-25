カイア・ガーバーの兄プレスリー・ガーバーさん、27歳で急逝 両親の親友ジョージ・クルーニーが駆け付ける
元祖スーパーモデルとして知られるシンディ・クロフォードとランディ・ガーバーの息子で、カイア・ガーバーの兄でもあるモデルのプレスリー・ガーバーさんが、現地時間9月20日、リハビリ施設で亡くなった。27歳だった。突然の訃報を受け、一家の長年の友人であるジョージ・クルーニーとアマル・クルーニー夫妻が、ロサンゼルスにあるガーバー家の自宅に駆け付けたという。
【写真】カイア・ガーバー＆プレスリー・ガーバー、美しい兄妹2ショット
JustJaredによると、サンタモニカ警察は声明で、「2026年9月20日午前9時35分頃、薬物過剰摂取の疑いがあるとの通報を受け現場に駆けつけたところ、成人男性が死亡しているのを発見した」と発表。他殺の兆候はないとし、死因は検死を経て明らかにすると述べた。
15歳でIMGモデルズと契約し、モデルとしてのキャリアをスタートさせたプレスリーさんは、2016年にカルバン・クラインのキャンペーンに起用され、同年にはモスキーノのリゾートコレクションでランウェイデビューを果たすなど活躍。その一方で、依存症との闘いやメンタルヘルスの問題を公にしていたことでも知られる。
また、Page Sixによると、ランディ・ガーバーと共にテキーラブランド「カサミゴス」を立ち上げたことでも知られるジョージは、プレスリーさんの訃報からわずか2日後の22日に、妻アマルとともにロサンゼルスにあるガーバー家を訪れる姿をキャッチされたという。
関係者によると、ジョージとアマルは一家に寄り添い、食事を手配するなど出来る限りの支援をしているそうだ。また、プレスリーさんのことを幼い頃から知るジョージ自身も心を痛めており、長男を失った親友を長期的に支えていくことを決意しているという。
【写真】カイア・ガーバー＆プレスリー・ガーバー、美しい兄妹2ショット
JustJaredによると、サンタモニカ警察は声明で、「2026年9月20日午前9時35分頃、薬物過剰摂取の疑いがあるとの通報を受け現場に駆けつけたところ、成人男性が死亡しているのを発見した」と発表。他殺の兆候はないとし、死因は検死を経て明らかにすると述べた。
また、Page Sixによると、ランディ・ガーバーと共にテキーラブランド「カサミゴス」を立ち上げたことでも知られるジョージは、プレスリーさんの訃報からわずか2日後の22日に、妻アマルとともにロサンゼルスにあるガーバー家を訪れる姿をキャッチされたという。
関係者によると、ジョージとアマルは一家に寄り添い、食事を手配するなど出来る限りの支援をしているそうだ。また、プレスリーさんのことを幼い頃から知るジョージ自身も心を痛めており、長男を失った親友を長期的に支えていくことを決意しているという。