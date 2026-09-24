日本版本予告も解禁！『ターミナル・リスト』シーズン2、10月21日（水）より独占配信

クリス・プラットが主演するPrime Originalドラマ『ターミナル・リスト』シーズン2が10月21日（水）より独占配信。それに先立ち、キービジュアルと場面写真、日本版の本予告が解禁された。

「特殊作戦に携わる人々へのラブレター」

『ターミナル・リスト』は、ジャック・カーによるベストセラー小説シリーズを原作に、米海軍特殊部隊ネイビーシールズの隊長ジェームズ・リースが世界秩序を覆そうとする謎の陰謀に立ち向かう姿を描くアクションスリラー。シーズン2は、原作シリーズ第2作「トゥルー・ビリーバー ターミナル・リスト2」を下敷きに、前シーズンで復讐のリストを完遂したリースが新たな目的を見出し、贖罪の旅へと踏み出す姿を描く。シーズン1で描かれた心理的復讐スリラーから一転、今シーズンでは世界を股にかける壮大なスパイスリラーへとスケールアップ。インド洋、アフリカ南部・北部、中東、ヨーロッパを舞台に、リースが各地を駆け巡る。

リース役のクリスのほか、レイフ・ヘイスティングス役のトム・ホッパー、ケイティ・ブラニク役のコンスタンス・ウー、モハメド・ファルーク役のダール・サリム、ジュールズ・ランドリー役のルーク・ヘムズワースといった人気キャラクターが再登場。そして新たにフレディ・ストレイン役のガブリエル・ルナ（『THE LAST OF US』）、オルガ・キュリレンコ（『007／慰めの報酬』）、コスタ・ローニン（『ジ・アメリカンズ』）、アーノルド・ヴォスルー（『24 -TWENTY FOUR-』）などが加わる。

シーズン1に引き続き徹底して追求されているのが、特殊作戦の世界を描く上でのリアリティ。元ネイビーシールズのジャレッド・ショウと元陸軍レンジャーのマックス・アダムズが、製作総指揮として参加してアクションの監修を担当。さらに、元ネイビーシールズのレイ・メンドーサ（『ウォーフェア 戦地最前線』）をはじめとする退役軍人が脚本家、俳優、撮影現場の技術アドバイザー、監督として制作に名を連ねる。特殊作戦に従事する者たちの精神性や仲間との絆、そして道徳的な葛藤を、敬意とリアリティをもって描き続けている。

主演のクリスは、シーズン2について次のように述べている。「今シーズンは、特殊作戦に携わる人々へのラブレターです。 私たちが歩んできた道のり、そしてそれを映像として形にできたことを、心から誇りに思います。長年にわたり、本当に多くの人々が力を尽くして完成させた作品であり、その並々ならぬ思いは、一つひとつのシーンから感じていただけると思います。もちろん本作はアクションスリラーですが、そこには確かな美しさと詩情もあります。何より今シーズンは、この仕事に携わる人々--人知れず任務に当たり、多大な犠牲を払いながらも、称賛を求めることのない人々--に捧げる作品です。私たちは、彼らに敬意を表し、その姿を正しく描くことを何より大切にしました。私たちが作り上げたこの作品を、これ以上ないほど誇りに思っています」

『ターミナル・リスト』シーズン2あらすじ

小説「トゥルー・ビリーバー ターミナル・リスト2」を原作とするシーズン2では、リストの完遂後、次の生きる目的を探すジェームズ・リースが、CIAに追い詰められた末に汚名返上を持ち掛けられ、かつての仲間を引き入れて再び勢力を伸ばしてきたテロ組織に挑む。世界を股にかけるこのスパイスリラーで、リースはモスクワからラングレー、さらには自身の家族の過去へと繋がる陰謀を暴いていく。

『ターミナル・リスト』シーズン2配信情報

『ターミナル・リスト』シーズン2は、Amazon Prime Video（Amazon プライム・ビデオ）にて10月21日（水）より全8話を一挙配信。シーズン1とスピンオフ『ターミナル・リスト ～闇の狼～』は独占配信中。（海外ドラマNAVI）

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