最新作『アドベンチャー・タイム：サイドクエスト』が10月5日より日本初放送！

大人気TVアニメシリーズの最新作『アドベンチャー・タイム：サイドクエスト』が、アニメ専門チャンネル「カートゥーン ネットワーク」にて2026年10月5日（月）より世界同時・日本初放送スタートすることがわかった。

親友二人の“冒険の原点”を描く一話完結の独立シリーズ

約7年ぶりの新作シリーズとなる『アドベンチャー・タイム：サイドクエスト』は、前日譚や続編ではなく単独で楽しめる独立シリーズ。前シリーズと同じ世界観を共有しながらも本編のストーリーラインには直接つながらないため、これまでのファンはもちろん、初めて見る人でも楽しめる一話完結型の作品となっている。

物語の舞台は不思議な大陸ウー。偉大なヒーローになることを夢見る人間の少年フィンと、変幻自在な魔法の力をもつ犬のジェイクという親友二人の“冒険の原点”が描かれる。若き日の二人が毎回さまざまな冒険に挑みながら、アイスキングやプリンセス・バブルガムなどおなじみのキャラクターたちとワクワクのストーリーを繰り広げていく。

第1話の放送終了後には公式YouTubeでプレミア公開も実施

2026年10月5日（月）の第1話放送終了後には、同エピソードがカートゥーン ネットワーク公式YouTubeチャンネルにて期間限定でプレミア公開される。同日18：00からプレミア公開がスタートするため、リアルタイムで楽しむことが可能だ。

さらに、新シリーズの放送開始を記念して、朴璐美のサイン入りグッズが当たるプレゼントキャンペーンがカートゥーン ネットワーク公式Xにて実施される。応募方法などの詳細は、公式Xアカウントおよび公式サイトにて案内される。

主人公フィン役・朴璐美 オフィシャルインタビュー

--『アドベンチャー・タイム：サイドクエスト』を初めて見る方にとって、この作品の魅力はどういったところだと思いますか。

初めて見る方も、これまでのシリーズを見てきた方も関係なく『アドベンチャー・タイム』の世界に入り込めると思うので「サイドクエストだから」とか「シリーズ作品があるから」とか何も考えずに、すんなりとあなたの懐に入ってこられる作品だと思います。ディレクターの方にも「考えるな、感じろ。もうそれしかないですね」と言われて、本当にそうだなと思いました(笑)。なので、初めて見るような方々、「感じちゃってください」！

--一方で長年応援してきたファンに向けて、特に注目すると面白いポイントはありますか。

とにかく“アドベンチャー・タイム”なんですよ！ エグイほど“アドベンチャー・タイム”で、「なにがサイドクエストだよ(笑)」っていいたいくらい、“アドベンチャー・タイム”です。また、さりげなく「進化」をしているっていうのがたまんないですね。

--本作を待ち望んでいる視聴者やファンへメッセージをお願いいたします。

待ち望んでいる方たちは期待していていいです！ 期待するべきだと思いますし、あなた方を『アドベンチャー・タイム』の世界に引き戻してくれるので、そのまんま期待通りにいてください。新しくこの作品に触れられる方は羨ましくてしょうがないです。この脳髄いじられる感じをゼロからスタートできるなんて本当に羨ましいなって思うので、思いっきりいじられる感じを味わって楽しんでください。どなたにでも楽しんでいただける作品です。ぜひお子さんと一緒にみていただきたいなって思います。大人の方はもちろん楽しめると思いますし、お子さんが見ても「なんだろ、これ？」という不思議な違和感が心に残ると思います。その違和感は、成長していくなかで少しずつ理解できるのかもしれません。ぜひ親子で一緒に見ていただきたいなって思います。

『アドベンチャー・タイム：サイドクエスト』放送・配信情報

『アドベンチャー・タイム：サイドクエスト』は、2026年10月5日（月）17：00よりカートゥーン ネットワークにて日本初放送開始（全20話）。

■放送スケジュール

・レギュラー放送：10月5日（月）スタート（毎週月～木曜 17：00～17：15）

・再放送：毎週金曜 17：00～／22：00～（月～木曜分の4話をまとめて放送）

■YouTubeプレミア公開：2026年10月5日（月）18：00よりカートゥーン ネットワーク公式YouTubeチャンネルにて公開

（海外ドラマNAVI）

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