本日公開！ 土屋太鳳×佐久間大介『マッチング TRUE LOVE』LiSAによる主題歌にのせたファイナル予告解禁
本日9月25日より公開される土屋太鳳主演、Snow Man・佐久間大介共演の映画『マッチング TRUE LOVE』より、LiSAが書き下ろした主題歌「ソフィリア」にのせたファイナル予告映像が解禁された。
【動画】輪花（土屋太鳳）と吐夢（佐久間大介）、二人がたどり着いた“真実の愛”とは-『マッチング TRUE LOVE』ファイナル予告
監督・脚本を内田英治が手がけた本作は、マッチングアプリでの出会いが日常となった現代を舞台に、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した映画『マッチング』（2024）の続編。舞台をマッチングアプリから南の島でのマッチングツアーへと大きくスケールアップ。土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花（りんか）を演じ、佐久間は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢（とむ）として、前作に引き続き物語に深く関わっていく。
本作から参加する新キャストとして、韓国出身の俳優・クァク・ドンヨン、豊嶋花、倉悠貴が出演する。
ファイナル予告は、冒頭、“『マッチング』は終わっていなかった。”という意味深なテロップ、そして、2年前のアプリ婚連続殺人事件の報道、血だらけになった吐夢の姿が映し出される。主題歌「ソフィリア」のイントロと共に映し出されていく映像には、「愛の最終系が近づいてきました」という印象的な台詞を残し突如、姿を消してしまった吐夢、そして、輪花は、警察の西山茜（真飛聖）から2年前の事件を彷彿とさせる新たな殺人事件が起きていることを知らされる-。
輪花は、ツアースタッフとして南の島で繰り広げられる華やかなマッチングツアーに参加していたが、そこへ「執行人」と名乗る謎の人物が現れ、「彼らの愛が本物かどうかを確かめるため、今から真実の審判を行う」と非情な宣告を下していく。そんな中、そこに姿を消していた吐夢が現れる。
「あなたが分からない」と語る輪花。何も答えない吐夢。それぞれが胸に抱える秘密。LiSAは、「『マッチング TRUE LOVE』は“愛”に傷つけられたり、歪な“愛”を持っている人物がたくさん登場する作品。輪花も吐夢も本音を口にしないからこそ、吐夢の頬を撫でてあげられるような歌になればと思った」と、楽曲に込めた想いを語っており、本編映像と二人の想いに寄り添いながら書き上げた楽曲が深く重なり合い、“真実の愛”をテーマにする本作の世界観がより一層濃く浮かび上がる。
自身と異母兄妹であることも知らないまま交際を続けていた輪花と、アプリ婚事件の真犯人であることを隠している吐夢。互いに惹かれながらも二人に待つ過酷な運命。映像のラストでは、吐夢が「僕が憎いでしょ。今度は輪花さんの番です」と、輪花に迫る吐夢の姿が…。すべての真実を知った輪花が最後に選び取るもの、そして、二人が辿り着いた「真実の愛（TRUE LOVE）」とは？ 輪花と吐夢の感情が胸に強く迫る映像となっている。
映画『マッチング TRUE LOVE』は、公開中。
【動画】輪花（土屋太鳳）と吐夢（佐久間大介）、二人がたどり着いた“真実の愛”とは-『マッチング TRUE LOVE』ファイナル予告
監督・脚本を内田英治が手がけた本作は、マッチングアプリでの出会いが日常となった現代を舞台に、カジュアルな出会いの裏に潜む恐怖を描き出した映画『マッチング』（2024）の続編。舞台をマッチングアプリから南の島でのマッチングツアーへと大きくスケールアップ。土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花（りんか）を演じ、佐久間は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢（とむ）として、前作に引き続き物語に深く関わっていく。
ファイナル予告は、冒頭、“『マッチング』は終わっていなかった。”という意味深なテロップ、そして、2年前のアプリ婚連続殺人事件の報道、血だらけになった吐夢の姿が映し出される。主題歌「ソフィリア」のイントロと共に映し出されていく映像には、「愛の最終系が近づいてきました」という印象的な台詞を残し突如、姿を消してしまった吐夢、そして、輪花は、警察の西山茜（真飛聖）から2年前の事件を彷彿とさせる新たな殺人事件が起きていることを知らされる-。
輪花は、ツアースタッフとして南の島で繰り広げられる華やかなマッチングツアーに参加していたが、そこへ「執行人」と名乗る謎の人物が現れ、「彼らの愛が本物かどうかを確かめるため、今から真実の審判を行う」と非情な宣告を下していく。そんな中、そこに姿を消していた吐夢が現れる。
「あなたが分からない」と語る輪花。何も答えない吐夢。それぞれが胸に抱える秘密。LiSAは、「『マッチング TRUE LOVE』は“愛”に傷つけられたり、歪な“愛”を持っている人物がたくさん登場する作品。輪花も吐夢も本音を口にしないからこそ、吐夢の頬を撫でてあげられるような歌になればと思った」と、楽曲に込めた想いを語っており、本編映像と二人の想いに寄り添いながら書き上げた楽曲が深く重なり合い、“真実の愛”をテーマにする本作の世界観がより一層濃く浮かび上がる。
自身と異母兄妹であることも知らないまま交際を続けていた輪花と、アプリ婚事件の真犯人であることを隠している吐夢。互いに惹かれながらも二人に待つ過酷な運命。映像のラストでは、吐夢が「僕が憎いでしょ。今度は輪花さんの番です」と、輪花に迫る吐夢の姿が…。すべての真実を知った輪花が最後に選び取るもの、そして、二人が辿り着いた「真実の愛（TRUE LOVE）」とは？ 輪花と吐夢の感情が胸に強く迫る映像となっている。
映画『マッチング TRUE LOVE』は、公開中。